Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

| Confidencial Noticias |

Esto fue lo que encontró Medicina Legal a Karina Rincón, tras ser agredida con un martillo por su expareja

El Instituto de Medicina Legal, tras examinar los resultados médicos de Karina Rincón, víctima de un maltrato físico con martillo por parte de su pareja sentimental, determinó que padece de un trauma craneoencefálico severo por objeto contundente y que debe cumplir una incapacidad inicial de 35 días.

La víctima necesita de múltiples tratamientos, para trabajar en la reconstrucción de su dentadura y cara. Además de otras cirugías en su cráneo, por eso espera que las personas de buen corazón la ayuden.

Karina Rincón sufrió un brutal ataque por parte de su expareja sentimental en la localidad de Fontibón, quien le propinó trece martillazos. La mujer fue trasladada de urgencias al Hospital de Kennedy donde le brindaron la inmediata atención.

El agresor fue capturado y enviado a la cárcel por el delito de tentativa de feminicidio y se encuentra a la espera de que la Fiscalía General de la Nación presente el escrito de acusación en su contra.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

¿Por qué la Procuraduría investiga al ministro de Justicia?

| Confidencial Noticias | , ,
La Procuraduría General de la Nación, abrió investigación disciplinaria en contra del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre por supuesta participación en política. El órgano disciplinario admitió una demanda presentada por Germán Calderón España,…
Siga leyendo

Felipe Córdoba dijo estar dispuesto a unirse a la Fuerza de las Regiones

| Confidencial Noticias | , ,
El excontralor, Felipe Córdoba, aceptó la invitación de los precandidatos que integran ‘La Fuerza de las Regiones’ para escoger un candidato único que compita con el aspirante del Pacto Histórico por la presidencia de la república. «Mi invitación a los…
Siga leyendo

Nueva condena contra el exdirector del DAS José Miguel Narváez

| Confidencial Noticias | , ,
Un juez penal condenó a 28 años de prisión, José Miguel Narváez Martínez, exdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por ser responsable del secuestro de la entonces senadora del Partido Liberal, Piedad Córdoba, ocurrido el…
Siga leyendo

Corte Suprema de Justicia deja en firme el juicio contra Miguel Polo Polo

| Confidencial Noticias | ,
La Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del representante a la cámara, Miguel Polo Polo, dentro del proceso judicial por hostigamiento. El congresista Miguel Polo Polo enfrenta un proceso judicial por…
Siga leyendo

Daniel Palacios aceptó participar en la consulta de la Fuerza de las Regiones

| Confidencial Noticias | , ,
El precandidato presidencial y exministro del Interior, Daniel Palacios, aceptó participar en la consulta de la Fuerza de las Regiones en la que participan los exgobernadores, Héctor Olimpo Espinosa; Juan Guillermo Zuluaga; Aníbal Gaviria y el exalcalde,…
Siga leyendo