Esto fue lo que encontró Medicina Legal a Karina Rincón, tras ser agredida con un martillo por su expareja

El Instituto de Medicina Legal, tras examinar los resultados médicos de Karina Rincón, víctima de un maltrato físico con martillo por parte de su pareja sentimental, determinó que padece de un trauma craneoencefálico severo por objeto contundente y que debe cumplir una incapacidad inicial de 35 días.

La víctima necesita de múltiples tratamientos, para trabajar en la reconstrucción de su dentadura y cara. Además de otras cirugías en su cráneo, por eso espera que las personas de buen corazón la ayuden.

Karina Rincón sufrió un brutal ataque por parte de su expareja sentimental en la localidad de Fontibón, quien le propinó trece martillazos. La mujer fue trasladada de urgencias al Hospital de Kennedy donde le brindaron la inmediata atención.

El agresor fue capturado y enviado a la cárcel por el delito de tentativa de feminicidio y se encuentra a la espera de que la Fiscalía General de la Nación presente el escrito de acusación en su contra.