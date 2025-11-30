Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Secretaría de Salud de Bogotá invita a todos los ciudadanos a acudir a los puntos de vacunación este domingo 30 de noviembre de 2025, con su documento de identidad, para iniciar, continuar o completar su esquema de protección contra VPH, sarampión, fiebre amarilla y más .

La jornada busca prevenir enfermedades como la poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B, entre otras. Además, estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a niñas y niños entre los 9 y 17 años.

Actualmente, se registra un aumento de casos de fiebre amarilla en la región de las Américas. Ante esta enfermedad de alto potencial epidémico y elevada letalidad, Bogotá cuenta con puntos permanentes de vacunación donde la ciudadanía puede acceder de manera oportuna a la inmunización.

Estos son los puntos de vacunación:

Terminal de Transporte de Bogotá sede Salitre: Calle 22C 23 # 68 – 53. Módulo Verde (Local 136). Lunes a domingo de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

Aeropuerto Internacional El Dorado: Muelle Internacional segundo piso, salida 5, al lado de la DIAN. Lunes a domingo de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

Centro de Salud Lorencita: Carrera 54 # 67Bis-20. Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., y sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Teléfono: 601 443 17 90 Ext 2201.

Centro de Salud Candelaria: Transversal 28 # 63A-04 Sur. Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., y sábados de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. Teléfono: 601 730 00 00 Ext 71491. ​

Terminal de Transporte de Bogotá sede Norte: Calle 192 # 19-43. Lunes a viernes de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., y sábados de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Centro de Salud Suba: Carrera 92 # 147C-30. Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., y sábados de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. Teléfono: 601 662 11 00. Ext. 7011.

Nota recomendada: Cárcel para el presunto responsable del asesinato de Harold

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

¿Por qué María Fernanda Cabal fue abucheada en la fiesta de una empresa de seguridad privada?

| Periodista Infiltrado | , ,
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, salió de la celebración de fin de año de una empresa de seguridad en medio de gritos y arengas de los trabajadores, quienes pidieron su retiro inmediato del lugar. Fuentes de Confidencial Noticias…
Siga leyendo

Petro dice que en su campaña no hubo dineros del narcotráfico

| Europa Press | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que «no hay un solo peso del narcotráfico» en su campaña, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya sancionado a los encargados de su campaña en 2022 por superar los topes de financiación en…
Siga leyendo

Fiscalía acusa a 9 oficiales del Ejército por hechos relacionados con la toma y retoma al Palacio de Justicia

| Confidencial Noticias | , ,
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia profirió resolución de acusación contra nueve exintegrantes del Ejército Nacional por su presunta participación en los actos de tortura contra civiles, que equivocadamente fueron señalados como…
Siga leyendo

CNE falla en contra de la campaña Petro Presidente

| Confidencial Noticias | , ,
La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral – CNE, aprobó la ponencia presentada por los magistrados Benjamín Ortiz y de Álvaro Hernán Prada, fallando en contra de la campaña Petro Presidente por violación de topes electorales en primera y en segunda…
Siga leyendo

Defensoría del Pueblo pide retirar estatus de gestor de paz a los exparamilitares

| Europa Press | ,
La Defensoría del Pueblo ha presentado una solicitud al Consejo de Estado para retirar la designación como gestores de paz a varios históricos líderes paramilitares, como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, o Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’,…
Siga leyendo