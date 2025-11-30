La Secretaría de Salud de Bogotá invita a todos los ciudadanos a acudir a los puntos de vacunación este domingo 30 de noviembre de 2025, con su documento de identidad, para iniciar, continuar o completar su esquema de protección contra VPH, sarampión, fiebre amarilla y más .

La jornada busca prevenir enfermedades como la poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B, entre otras. Además, estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a niñas y niños entre los 9 y 17 años.

Actualmente, se registra un aumento de casos de fiebre amarilla en la región de las Américas. Ante esta enfermedad de alto potencial epidémico y elevada letalidad, Bogotá cuenta con puntos permanentes de vacunación donde la ciudadanía puede acceder de manera oportuna a la inmunización.

Estos son los puntos de vacunación:

Terminal de Transporte de Bogotá sede Salitre: Calle 22C 23 # 68 – 53. Módulo Verde (Local 136). Lunes a domingo de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

Aeropuerto Internacional El Dorado: Muelle Internacional segundo piso, salida 5, al lado de la DIAN. Lunes a domingo de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

Centro de Salud Lorencita: Carrera 54 # 67Bis-20. Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., y sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. Teléfono: 601 443 17 90 Ext 2201.

Centro de Salud Candelaria: Transversal 28 # 63A-04 Sur. Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., y sábados de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. Teléfono: 601 730 00 00 Ext 71491. ​

Terminal de Transporte de Bogotá sede Norte: Calle 192 # 19-43. Lunes a viernes de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., y sábados de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Centro de Salud Suba: Carrera 92 # 147C-30. Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., y sábados de 7:00 a. m. a 1:00 p. m. Teléfono: 601 662 11 00. Ext. 7011.

