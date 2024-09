ETB se enfrenta a Carlos Slim pero sin inversión y sin un plan de mercadeo: Juan Baena

El presidente del Concejo de Bogotá, Juan Baena, responde a Confidencial Colombia sus inquietudes sobre el manejo que se le ha dado a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá en los últimos años.

¿A dónde quieren llegar con este debate en el Concejo de Bogotá a la ETB?

Juan Baena: Queremos encontrar respuestas a las preguntas y la primera de esta es, ¿qué quiere hacer el gobierno distrital con la ETB? ¿Cuál es el plan de negocios? ¿van a seguir apostando a la telefonía celular o vamos a aceptar que eso no sirvió? ¿vamos a apostarle al internet en las casas de los bogotanos? ¿Cuál es la apuesta comercial y de mercadeo?

ETB lleva años reportando pérdidas y además entrega internet en fibra óptica en un momento muy oportuno como lo fue la pandemia y aun así dio pérdidas. La pregunta al alcalde y al señor Alex Blanco es, ¿Qué vamos a hacer?



Criticó usted la unión con TIGO y yo quisiera preguntarle, en estos momentos cuando la tecnología cambia todos los días, ¿Qué unión puede ser buena?

Juan Baena: Yo hago control político y mi trabajo es decir: esa decisión que tomó el señor Petro y Saúl Katán no sirvió de nada. Hoy nadie tiene un celular de ETB, mencióneme una persona que tenga línea de ETB; eso no sirvió, es como encontrar un unicornio ¿Cuánto le costó al Distrito? Estamos hablando miles de millones de pesos en una movida estratégica que a Bogotá no le sirvió de nada ¿Vamos a cerrar la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá o vamos a salvarla? Mi debate terminó proponiendo salvarla.

¿Tiene usted el comparativo que nos pueda mostrar cómo está la ETB en comparación con las otras empresas de celular, especialmente en el servicio de telefonía móvil?

Juan Baena: En la nada. No es posible que en Bogotá existan más celulares que personas. Más de 70 millones de celulares en Colombia y ETB no tiene ni el 1% del negocio.

¿Hay quejas también por la prestación del servicio de Internet?

Juan Baena: Tengo reportes de colegios de Bogotá con un pésimo servicio; aquí en el Concejo de Bogotá el servicio es terrible y tengo además reportes de entidades distritales. Sí nos vamos a los hogares, el servicio al cliente de ETB es muy malo. No más para la cancelación de la línea hay que padecer, y aclaro que no estoy promoviendo cancelaciones masivas, pero si estoy diciendo que el servicio al cliente es muy malo.

Ahora, ETB se está enfrentando a Carlos Slim que es uno de los hombres más ricos del mundo, pero sin inversión, y sin un plan de mercadeo. Eso no tiene sentido.

El presidente de Asomovil, Samuel Hoyos, dijo a Confidencial Colombia que Bogotá no tiene el suficiente número de antenas que permitan mejorar la cobertura, porque ni Enrique Peñalosa ni Claudia López lo permitieron ¿No será que estas decisiones del pasado están cobrando factura?

Juan Baena: No comparto esa postura porque el espectro electromagnético la ETB lo desperdició y prácticamente se lo regaló a TIGO porque nunca llegamos ni a 500 usuarios. El espectro lo compró ETB TIGO y este acuerdo fue un fracaso porque la idea era que a cinco años se quedara con el 10% de la participación del mercado y eso no sucedió.

¿Se está abriendo la puerta para un escenario de privatización de la ETB?

Juan Baena: El fantasma de la privatización siempre ha perseguido a la ETB y ahora como el concejal Baena promueve un debate con argumentos y cifras demostrando que no se está obteniendo rendimientos financieros positivos, de manera mal intencionada otros concejales están diciendo que es que yo quiero que se privatice. Lo que quiero es que un activo que vale más de 100 millones dólares demuestre solidez.

Yo prefiero tener una empresa competitiva haciendo algo porque una empresa debe generar dividendos, valor y riqueza, cosa que no está arrojando la ETB como si lo hace EPM en Medellín.

