Karol Stepanía, una adolescente de 15 años perdió la lucha que venía dando por su vida, tras ser atropellada junto a su familia, por José Eduardo Chalá Franco, un taxista de 56 años que conducía en alto estado de embriaguez.

La menor recibía atención en el Hospital Santa Clara, falleció a las 4:34 p.m. de este 11 de noviembre a causa de un paro cardiorrespiratorio. Permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica de la institución, donde el equipo médico aplicó todos los protocolos clínicos y soporte vital establecidos.

La adolescente era una de los tres menores víctimas del conductor ebrio. El otro niño, de 7 años, hermano de la joven continúa en la UCI donde lucha por su vida, informó la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Al respecto, el alcalde Carlos Fernando Galán expresó sus condolencias a la familia de Karol Stepanía. La comunidad del barrio La Sierra asegura que en muchas ocasiones ha solicitado a la Secretaría de Movilidad intervenir la vía dejándola en un solo sentido, esto según ellos, «por varios siniestros que han ocurrido en este punto».

De acuerdo a lo expresado por la líderes del barrio, la entidad no ha prestado la atención a las reiteradas solicitudes.