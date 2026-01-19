La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca encontró actividades de descapote de cobertura vegetal, disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y disposición de Residuos Peligrosos (RESPEL) en plena Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá, D.C. Thomas van der Hammen.

Un equipo técnico de la dirección regional Bogotá – La Calera, con el acompañamiento de la Policía Nacional y de Carabineros, llegó hasta el sector La Conejera, de la Localidad de Suba, donde identificaron en flagrancia la disposición irregular de Residuos de Construcción y Demolición.

En el predio había tres máquinas amarillas operando, las cuales realizaban labores de explanación del lugar, en la zona de aproximadamente 7.500 metros cuadrados, extrayendo bloques de césped que habían sido retirados de la zona para la instalación de grama artificial, material que también estaba en el lugar.

Así mismo, se evidenció la realización de actividades de prestación de servicios abiertos al público en el mismo predio, infringiendo el uso de suelo de esta área protegida de orden regional que tiene como función la conectividad ecosistémica entre los Cerros Orientales y el río Bogotá, garantizando de esta manera la permanencia de flora y circulación permanente de fauna en el lugar.

La CAR dispuso la imposición de cinco medidas preventivas con suspensión inmediata de actividades de tres establecimientos que se dedican a la prestación de servicios deportivos así como otra actividad que implique o pueda generar afluencia masiva de personas en el lugar y dos medidas más en terrenos en donde se evidenció, en flagrancia, la afectación ambiental en la que utilizaron maquinaria amarilla para rellenar y nivelar el terreno y posteriormente establecer canchas de fútbol.

El operativo dejó como resultado 8 personas con comparendos ambientales por parte de la Policía Nacional.