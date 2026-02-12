Ir al contenido principal

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció el nombramiento de Julia Rubiano, como nueva secretaria de Educación.

La nueva funcionaria ingresa al gabinete en reemplazo de Isabel Segovia quien sale del cargo luego de estar al frente de la entidad desde el inicio de la administración de Carlos Fernando Galán.

Isabel Segovia destacó importantes avances en calidad. Destacó los resultados de las pruebas Saber 11 que ubicaron a Bogotá como la ciudad, en su categoría, con el mejor puntaje global en las pruebas Saber 11 desde la pandemia (10 puntos por encima del promedio nacional), y que evidenciaron el gran desempeño de 11 de las 13 instituciones educativas rurales que mejoraron sus resultados. A esto se suma también, la consolidación de trayectorias educativas completas gracias a la disminución de la deserción que pasó de 6,6% en 2024 a 5,2%en 2025 la cifra más baja registrada desde 2021, así mismo, se logró que 54 de cada 100 graduados ingresaran directamente a educación superior.

La nueva secretaria de Educación es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile.

