Galán endurece su posición frente a los taxistas que bloquean las vías en Bogotá

Desde el PMU de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), el alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, afirmó que está abierto al diálogo con el gremio de los taxistas, como se ha trabajado con la Secretaría de Movilidad desde principio de año.

“Nosotros siempre hemos dicho que estamos dispuestos al diálogo, pero en medio de esta situación no. El Gobierno Distrital está listo para hablar, siempre y cuando no haya vía de hecho. Si hay bloqueos, no habrá diálogo”, puntualizó.

Asimismo, dijo que “en Bogotá se respeta y se garantiza la protesta, pero también tenemos que garantizar los derechos de quienes no se manifiestan”. Desde muy temprano, la Alcaldía Mayor y la Policía Metropolitana han trabajado para evitar que en los puntos de concentración de los taxistas se bloqueen las vías.

El mandatario de los bogotanos confirmó que se han presentado afectaciones en 7 buses troncales, 5 buses zonales y una tractomula. Además, una persona fue arrestada por agredir a una gestora del distrito. También se han evidenciado daños en al menos 7 taxis por parte de taxistas que critican a aquellos que no se suman a la manifestación.

El general José Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que desde la Mebog tienen disponibles 1.600 hombres y mujeres trabajando especialmente para atender la manifestación pública. “Contamos con 16 unidades de reacción, 6 drones, 1 helicóptero y estamos activando al personal motorizado que estuvo en servicio”, agregó.