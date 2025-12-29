El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en compañía de la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz; del director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano; y el subgerente de TransMilenio, Pedro Mauricio Gutiérrez, habilitó la glorieta elevada ubicada en la intersección de la av. de Las Américas con la av. Ciudad de Cali.

Esta glorieta elevada beneficiará a más de 1.000.000 personas de la localidad de Kennedy, especialmente de los barrios El Tintal, Tintalá, Nuevo Techo, María Paz, Tayrona, Nueva Castilla y Patio Bonito, así como a miles de transeúntes que diariamente se movilizan por este sector estratégico del suroccidente de Bogotá.

La estructura tiene una longitud de circunferencia de 300 metros, con 8 ramales de entre 80 y 100 metros de longitud, y un peso equivalente a 80 mil toneladas, algo similar al de 240 aviones Boeing 747 cargados. Además, cuenta con 25 postes de iluminación en los ramales y la glorieta.

«Es una gran noticia para todo el suroccidente y occidente de Bogotá que se habilite esta glorieta, le va a cambiar la vida a muchos, gracias a una reducción en los tiempos de desplazamiento muy significativa y, además, es un empujón para que sigamos avanzando en lo que nos queda. Gracias a que podemos habilitar esta glorieta elevada vamos a poder agilizar el resto de la obra, entonces lo que queda del grupo cuatro se terminará en el mes de julio de 2026”, explicó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Nota recomendada: Inician las primeras pruebas del metro de Bogotá

Tras la habilitación del segundo nivel, la operación vehicular, en el primer nivel, contará con 2 semáforos ubicados en la av. Ciudad de Cali hacia el sur y en la av. de Las Américas hacia el oriente, mientras que peatones y ciclistas utilizarán los mismos pasos semaforizados bajo la glorieta hasta la finalización de las obras del primer nivel.

El segundo nivel de la glorieta, que queda habilitado, cuenta con ocho accesos y salidas, cada uno con dos carriles, y un anillo central de tres carriles que permite la conexión fluida con los cuatro puntos cardinales.