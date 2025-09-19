El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto al director del IDU, Orlando Molano, entregaron a la ciudadanía la extensión de la av. Mutis entre las carreras 114 y 122, en Engativá.

Esta es la obra en ejecución que la Administración distrital recibió con mayores retrasos: es un contrato de más de $63 mil millones, que se firmó en 2017, debía iniciar su construcción en 2018 y terminar en 2019, sin embargo, la obra arrancó hasta el 2022. Cuando el alcalde Galán la recibió, en enero de 2024, registraba un avance del 53,5 %. Tras superar múltiples retos de coordinación con entidades, este contrato se entrega con el 100 % de ejecución.

“Bogotá tiene que seguir avanzando con las obras que le mejoren la calidad de vida a la gente. A nombre de la ciudad y del gobierno distrital, perdón por la demora que tuvo esta obra, tienen toda la razón de la frustración y la rabia que produjo la demora, pero ya cumplimos en poner orden a la obra, en terminarla, en entregarla y lo seguiremos haciendo con las demás obras de la ciudad”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.

La obra contempló la construcción de 1,35 kilómetros de vía con 6 carriles (2 calzadas de 3 carriles mixtos por sentido), una ciclorruta de 1,82 km, 16 250 m2 de espacio público y 91 árboles nuevos. En total, se adquirieron y entregaron 281 predios para la ejecución del proyecto.

“Estamos felices en la localidad de Engativá, estamos en la calle 63, en la avenida Mutis, esta era la entrada a Engativá pueblo. Este proyecto venía con retrasos de casi 6 años. Lo recibimos en el 54 %, logramos adelantarlo y ya lo terminamos para beneficiar a más de 600 mil personas”, afirmó el director del IDU, Orlando Molano.

Como parte de los espacios de uso público, se construyó un gimnasio al aire libre de 458 m2 con 17 equipos de ejercicio y 7 parques biosaludables con 24 máquinas, diseñados para el disfrute de personas de todas las edades.