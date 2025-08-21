El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en rueda de prensa reconoció que la capital del país enfrenta problemas por fallas en la recolección de basuras y residuos sólidos, exigiéndole a todo su gabinete mayor compromiso con este asunto.

“A pesar de los esfuerzos no hemos logrado un cambio de tendencia real en el tema de las basuras. Bogotá sigue enfrentando puntos críticos y necesitamos un nuevo impulso para transformar la situación”, señaló el mandatario.

Galán aseguró que, aunque se ha hecho una importante labor en esta área, no ha sido suficiente: «“Cada día recogemos toneladas de escombros y residuos clandestinos, pero no es suficiente. La ciudad necesita un nuevo impulso, el problema de las basuras no es de una sola entidad: es de toda la administración, los operadores y la ciudadanía”.

El alcalde también informó que en los próximos días designará un nuevo liderazgo en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) con el fin de imprimir un mayor dinamismo a la gestión de residuos sólidos.

En cuanto a la decisión de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) de negar el recurso de reposición presentado por la UAESP, dijo lo siguiente:

“Estamos preparados para un escenario de libre competencia, pero insistiremos en que Bogotá mantenga las Áreas de Servicio Exclusivo, porque es el modelo que mejor se ajusta a nuestra realidad. Respetamos la decisión de la CRA, pero vamos a seguir defendiendo un esquema que garantice una prestación del servicio de aseo más eficiente para los bogotanos”, añadió.

El alcalde Carlos Fernando Galán insistió en la necesidad de fortalecer los procesos de pedagogía ciudadana para mejorar la separación en la fuente, los horarios de disposición y la correcta gestión de residuos especiales. “El cambio depende también del apoyo de la ciudadanía. Todos tenemos un rol que cumplir para lograr una Bogotá más limpia”, puntualizó.