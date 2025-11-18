El concejal de Bogotá del Centro Democrático, Humberto Rafael Amín, fue elegido por la plenaria de la Corporación como presidente de la Corporación.

El concejal Amín iniciará funciones al frente de la mesa directiva del Concejo de Bogotá a partir del 1 de enero de 2026, una vez el liberal Samir Abisambra culmine su presidencia.

En la Primera Vicepresidencia fue elegida la concejal del Pacto Histórico, Heydi Sánchez, y la segunda vicepresidencia para el liberal Darío Fernando Cepeda.

