La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Juan Carlos Suárez por el delito de homicidio agravado por su participación en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes.

Para el organismo investigador, Suárez Ortiz, hizo uso desproporcionado de la fuerza en el ataque a Jaime Esteban Moreno, lo que causó su muerte. Por este hecho en el caso de ser encontrado culpable deberá enfrentar una pena que oscila entre 40 y 50 años de cárcel.

En calidad de coautor por el delito de homicidio con circunstancias de agravación; esto se señala en los artículos 103 y 104 del Código Penal”, explicó la Fiscalía.

La Fiscalía y la Policía están en la búsqueda de Ricardo González, otro joven que de acuerdo con los videos captados por la cámara de seguridad, participó en el ataque a Jaime Esteban Moreno, quien le propinó golpes en la cabeza que habrían sido la causa de su muerte.

Ricardo sería oriundo de Cartagena y trabajaba en el sector de San Victorino como vendedor informal. Las imágenes evidencia que también participó en la fiesta de la discoteca Before.