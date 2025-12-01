Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Un operativo que tuvo lugar en horas de la madrugada a una bodega en el sector Voto Nacional de la localidad de Los Mártires, permitió la incautación de más de cuatro mil botellas y cajas de licor adulterado.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, “en estos estos locales, exhibían las botellas de licor original junto a las de licor adulterado que era reenvasado y sellado al vacío al parecer en estos mismos lugares, para posteriormente distribuirlo en tiendas de barrio”.

En el desarrollo de este operativo fueron incautadas 4.077 botellas y cajas de licor adulterado y de contrabando: whiskey, aguardiente, ron, vodka, tequila, champagne, entre otros.

Nota recomendada: Cargos a exconcejal de Chinchiná (Caldas) por explotación sexual de menores de edad

Con estos resultados la Policía Nacional afectó las finanzas de estas redes criminales en más de 400 millones de pesos, debilitando su accionar delictivo y evitando afectaciones a la salud pública pues el consumo de este licor genera graves complicaciones médicas, incluso la muerte.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo encabezan intención de voto, según encuesta de Invamer

| Confidencial Noticias | , ,
La reciente encuesta de preferencias electorales realizada por la firma Invamer, para Noticias Caracol y Blu Radio, revela que la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026 la lideran Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio…
Siga leyendo

El 87 % de la flota aérea en Colombia está disponible

| Confidencial Noticias | , ,
De acuerdo con información de la Aeronáutica Civil y del Ministerio de Transporte, de las 124 aeronaves afectadas por el cambio de software, 108 ya completaron la actualización, alcanzando un 87,1 % de normalización de la flota A320. Ambas entidades…
Siga leyendo

Petro cuestiona a Donald Trump por cerrar el espacio aéreo de Venezuela

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desde su cuenta de X cuestionó la orden de su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, de cerrar el espacio aéreo de Venezuela. “Quiero saber ¿bajo que norma de derecho internacional un presidente de un país…
Siga leyendo

¿Por qué María Fernanda Cabal fue abucheada en la fiesta de una empresa de seguridad privada?

| Periodista Infiltrado | , ,
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, salió de la celebración de fin de año de una empresa de seguridad en medio de gritos y arengas de los trabajadores, quienes pidieron su retiro inmediato del lugar. Fuentes de Confidencial Noticias…
Siga leyendo

Petro dice que en su campaña no hubo dineros del narcotráfico

| Europa Press | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que «no hay un solo peso del narcotráfico» en su campaña, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya sancionado a los encargados de su campaña en 2022 por superar los topes de financiación en…
Siga leyendo