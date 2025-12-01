Un operativo que tuvo lugar en horas de la madrugada a una bodega en el sector Voto Nacional de la localidad de Los Mártires, permitió la incautación de más de cuatro mil botellas y cajas de licor adulterado.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, “en estos estos locales, exhibían las botellas de licor original junto a las de licor adulterado que era reenvasado y sellado al vacío al parecer en estos mismos lugares, para posteriormente distribuirlo en tiendas de barrio”.

En el desarrollo de este operativo fueron incautadas 4.077 botellas y cajas de licor adulterado y de contrabando: whiskey, aguardiente, ron, vodka, tequila, champagne, entre otros.

Con estos resultados la Policía Nacional afectó las finanzas de estas redes criminales en más de 400 millones de pesos, debilitando su accionar delictivo y evitando afectaciones a la salud pública pues el consumo de este licor genera graves complicaciones médicas, incluso la muerte.