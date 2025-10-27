Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Policía Antinarcóticos capturo a cinco personas en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, que cargaban cinco maletas con estupefacientes.

De acuerdo con el reporte oficial, al interior de de estos equipajes había 75 kilos de clorhidrato de cocaína y 25 kilos de marihuana. Al parecer, estos sujetos pretendían llevar la droga hasta San Andrés para desde ahí enviarla a la Florida donde sería vendida por más de dos millones de dólares, equivalentes a más de 400 mil dosis.

La captura e incautación se logró gracias a los sistemas de inteligencia artificial con los que cuenta actualmente el Aeropuerto El Dorado y la Policía.

Una pasajera fue perfilada por comportamiento sospechoso y, al inspeccionar su maleta, los agentes hallaron el primer cargamento de droga.

Al revisar los registros de compra de tiquetes, los investigadores detectaron que el mismo correo había adquirido otros dos pasajes con el mismo destino. Los otros dos viajeros fueron ubicados y también capturados con maletas cargadas de estupefacientes.

Una cuarta persona, que mostraba signos de nerviosismo e intentó dirigirse al baño, fue perfilada por los uniformados. Su maleta también contenía droga.

La última captura se dio dentro del avión. Los cuatro capturados delataron a su cómplice, que seguía a bordo. El vuelo tuvo que ser retrasado mientras los agentes ingresaban para detenerlo. Las cinco personas fueron judicializadas y enviadas a prisión.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Iván Cepeda buscará la presidencia en nombre del Pacto Histórico

| Confidencial Noticias | , ,
El senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda Castro, será el encargo de buscar la presidencia de la república en nombre del Pacto Histórico en la próxima contienda electoral. Iván Cepeda fue elegido en la consulta del 26 de octubre con una…
Siga leyendo

Marco Rubio descarta incremento de aranceles para Colombia

| Europa Press | ,
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha descartado la imposición de aranceles a Colombia, pero ha defendido las sanciones contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, y su entorno, asegurando que el problema es con él y no con el pueblo…
Siga leyendo

«Petro nos quiere ver la cara de pendejos»: Héctor Olimpo Espinosa»

| Oscar Sevillano | , ,
El precandidato presidencial, Héctor Olimpo Espinosa, considera que una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, en medio de una época preelectoral solo sirve para armas un caos político muchísimo mayor al que vive Colombia actualmente por los últimos…
Siga leyendo

Los bancos tendrán que bloquear las cuentas del presidente Gustavo Petro

| Confidencial Noticias | , ,
Tras la reciente decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de incluir en la Lista Clinton el nombre del presidente Gustavo Petro, junto con el de su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y su ministro del Interior, Armando…
Siga leyendo

La respuesta de Gustavo Petro a la inclusión de su nombre en la Lista Clinton

| Confidencial Noticias | ,
El presidente, Gustavo Petro, una vez se enteró de la inclusión de su nombre, junto con el de su esposa, Verónica Alcocer y su hijo, Nicolás Petro Burgos, a la lista Clinton, respondió desde su cuenta de X. «Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se…
Siga leyendo