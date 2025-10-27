La Policía Antinarcóticos capturo a cinco personas en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, que cargaban cinco maletas con estupefacientes.

De acuerdo con el reporte oficial, al interior de de estos equipajes había 75 kilos de clorhidrato de cocaína y 25 kilos de marihuana. Al parecer, estos sujetos pretendían llevar la droga hasta San Andrés para desde ahí enviarla a la Florida donde sería vendida por más de dos millones de dólares, equivalentes a más de 400 mil dosis.

La captura e incautación se logró gracias a los sistemas de inteligencia artificial con los que cuenta actualmente el Aeropuerto El Dorado y la Policía.

Una pasajera fue perfilada por comportamiento sospechoso y, al inspeccionar su maleta, los agentes hallaron el primer cargamento de droga.

Al revisar los registros de compra de tiquetes, los investigadores detectaron que el mismo correo había adquirido otros dos pasajes con el mismo destino. Los otros dos viajeros fueron ubicados y también capturados con maletas cargadas de estupefacientes.

Una cuarta persona, que mostraba signos de nerviosismo e intentó dirigirse al baño, fue perfilada por los uniformados. Su maleta también contenía droga.

La última captura se dio dentro del avión. Los cuatro capturados delataron a su cómplice, que seguía a bordo. El vuelo tuvo que ser retrasado mientras los agentes ingresaban para detenerlo. Las cinco personas fueron judicializadas y enviadas a prisión.