Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Policía nacional incautó más de 80 kilos de pólvora, los cuales se encontraban almacenados de manera irregular en un establecimiento abierto al público, con la intención de ser comercializados.

El operativo tuvo lugar en el sector de Patio Bonito I, donde, tras labores de registro y control, fueron hallados diversos elementos pirotécnicos como voladores, tortas, volcanes, cebollitas y chispitas, los cuales representaban un riesgo para la seguridad de la comunidad.

Nota recomendada: En Bogotá se ha combatido el mal parqueo, pero falta mucho más

En lo corrido del año 2025, la Policía Metropolitana de Bogotá ha incautado más de 2,3 toneladas de pólvora y ha impuesto más de 139 órdenes de comparendo por infracciones relacionadas con la manipulación, tenencia y comercialización de estos elementos

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Paloma Valencia entra a la Gran Consulta de la centro derecha

| Confidencial Noticias | , ,
La candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, aceptó participar en la consulta de la centro derecha, junto a Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, David Luna y Mauricio Cárdenas.  La senadora Paloma…
Siga leyendo

Empieza a consolidarse la consulta de la izquierda

| Confidencial Noticias | , ,
Los precandidatos Camilo Romero, Roy Barreras e Iván Cepeda confirmaron su intención de participar en la consulta del próximo 8 de marzo de 2026, en donde se escogerá a un solo candidato que represente las posturas de la izquierda en Colombia. La consulta…
Siga leyendo

Fotos con Ghislaine Maxwell ponen a Andrés Pastrana en el centro del debate

| Confidencial Noticias | ,
El expresidente Andrés Pastrana es blanco de críticas por parte de un sector de la opinión pública, luego de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos compartió unos archivos del caso Jeffrey Epstein con unas imágenes en donde se observa al…
Siga leyendo

Los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical no estarán en la consulta de marzo

| Confidencial Noticias | , ,
Los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical anunciaron en su decisión de no participar en la consulta interpartidista de marzo de 2026. Los partidos de la derecha política en Colombia confirmaron la noticia a través de sus cuentas oficiales en…
Siga leyendo

Condenan al coronel (r) Pluvio Hernán Mejía por su participación en los falsos positivos

| Confidencial Noticias | , ,
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a 20 años de cárcel al coronel (r) del Ejército, Pluvio Hernán Mejía al determinar que estuvo involucrado en al menos 72 asesinatos extrajudiciales. La Sala de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la…
Siga leyendo