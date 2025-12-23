La Policía nacional incautó más de 80 kilos de pólvora, los cuales se encontraban almacenados de manera irregular en un establecimiento abierto al público, con la intención de ser comercializados.

El operativo tuvo lugar en el sector de Patio Bonito I, donde, tras labores de registro y control, fueron hallados diversos elementos pirotécnicos como voladores, tortas, volcanes, cebollitas y chispitas, los cuales representaban un riesgo para la seguridad de la comunidad.

En lo corrido del año 2025, la Policía Metropolitana de Bogotá ha incautado más de 2,3 toneladas de pólvora y ha impuesto más de 139 órdenes de comparendo por infracciones relacionadas con la manipulación, tenencia y comercialización de estos elementos