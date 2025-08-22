Ir al contenido principal

Incautan más de 100 sim cards en el Siete de Agosto que serían utilizadas para la comisión de delitos

Un operativo de la Policía en coordinación con la Secretaría de Seguridad de Bogotá en la zona de tolerancia del Siete de Agosto, en la localidad de Barrios Unidos, permitió la incautación de 111 sim cards, escondidas en un zapato al interior de una carreta que la estaba abandonada en plena vía pública en este sector de la ciudad.

Todas estaban numeradas hasta el 111, por lo que se investiga si serían utilizadas específicamente por un ‘call center extorsivo’.

Además, fueron inspeccionados varios bares, hoteles, moteles, pagadiarios, establecimientos de autopartes y bodegas de reciclaje de la zona , donde se encontraron estupefacientes en diferentes presentaciones, cigarrillos de marihuana, bazuco y hasta la gramera que utilizaban los delincuentes para alimentar la cadena criminal.

Nota recomendada: Galán reconoce fallas en la recolección de basuras en Bogotá

En una de las habitaciones de los establecimientos inspeccionados, que se encontraba sola, se encontraron tres pasaportes con 70 cigarrillos de marihuana y armas cortopunzantes. Todos estos elementos quedaron en poder de las autoridades.

“La información de la ciudadanía nos permitió dar este resultado. Así, de la mano de la gente de cada barrio, estamos trabajando para impactar a estas cadenas criminales. Con la Policía Metropolitana de Bogotá vamos a seguir en el sector, identificando los puntos de riesgo. Llegaremos hasta el último rincón para garantizar más seguridad”, aseguró César Restrepo, secretario de Seguridad.

El polígono registrado durante el operativo corresponde a las carreras 20 a la 23 con calles 66 hasta la 69, barrio Siete de Agosto.

Puede leer: Autoridades incineran más de 4.000 dosis de estupefacientes incautados en Ciudad Bolívar

