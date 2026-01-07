Ir al contenido principal

Un grave hecho de inseguridad empañó la tarde de este miércoles 7 de enero cuando, a la altura de la calle 151A con cra 45, localidad de Suba, dos adultos mayores fueron víctimas de un escalofriante atraco por parte de varios sujetos que se movilizaban en moto. El hecho quedó grabado en video por algunos residentes de la zona que a pesar de tratar de auxiliar a los ciudadanos, fueron intimidados con arma de fuego por parte de los delincuentes.

A pesar de que se activaron algunas alarmas comunales, y los gritos de los ciudadanos buscaron intimidar a los delincuentes, en video quedó registrada la forma en la que los ladrones ultrajaban a uno de los adultos mayores que incluso cayó al suelo en medio del brutal hurto.

Noticia en desarrollo…

