La Secretaría de Educación del Distrito invita a las familias bogotanas que desean inscribir a sus hijos en los colegios públicos para que soliciten el cupo. La entidad les recuerda que, hasta el 14 de septiembre, estarán abiertas las inscripciones para niñas, niños y jóvenes pertenecientes a los grupos poblaciones priorizados.

El proceso es virtual, gratuito, sin intermediarios y se realiza a través de la página web www.educacionbogota.edu.co. Para diligenciar la inscripción es indispensable contar con los datos de los documentos de identidad del estudiante y del acudiente, así como un número de celular y correo electrónico activos.

Una vez inscritos, podrán conocer los resultados de la asignación a partir del 30 de septiembre para realizar la posterior formalización de la matrícula dentro de los 5 días hábiles luego de la notificación de la asignación.

Las madres, padres y cuidadores pueden solicitar los cupos escolares en los niveles de primera infancia, básica, media, educación para jóvenes y adultos, y aceleración. Toda la información la pueden encontrar accediendo a: https://matriculas.educacionbogota.edu.co/estudiantes-nuevos.

Asimismo, la entidad informa que desde el 1 de septiembre y hasta el 15 del mismo mes, las madres, padres y cuidadores de estudiantes antiguos, podrán realizar solicitud de traslado entre colegios oficiales del Distrito.

Estas solicitudes deben contemplar los siguientes tres motivos: unificación de hermanos o hermanas, cambio del lugar de residencia a una distancia mayor a 2 kilómetros o 1 kilometro para estudiantes de primera infancia y/o con discapacidad y, por último, situaciones de fuerza mayor debidamente justificadas.