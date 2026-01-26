El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, y la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, anunciaron el inicio de las obras de construcción del Corredor Carrera Séptima, entre las calles 99 y 200.

De acuerdo con el proyecto, el Corredor Carrera Séptima contará con 4388 nuevos árboles, principalmente nativos de los ecosistemas andinos; bosques urbanos, más de 380.000 m2 de espacio público, zonas verdes y jardinería; 398 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS.

Este proyecto, que para su construcción se ha dividido en tres grupos Grupo 1: de la calle 99 a la calle 127, incluida la intersección; Grupo 2: de la calle 127 a la calle 183; y Grupo 3: desde la intersección de la calle 183 hasta la calle 200 y el Patio-portal).

Tiene un valor superior a los $1.8 billones (incluyendo predios) y contempla, a lo largo de sus 11,56 km, la construcción de 4 carriles para tráfico mixto (2 por sentido) y 2 carriles para el sistema TransMilenio, uno por sentido, junto a 14 estaciones del sistema de transporte masivo y un Patio-portal de más de 80 000 m2.

Además, contará con 11,56 km de ciclorrutas, que irán por el costado occidental a lo largo de todo el recorrido y 23 plazoletas.

Esperamos 133 000 usuarios al día y más de 600 000 personas de la localidad de Usaquén se podrán beneficiar con este proyecto integral de movilidad sostenible”, explicó María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio.

Del primer grupo, de la 99 a la 127, que deberá arrancar obra a mediados de febrero. el segundo grupo, que va de la 127 a la 183, arranca a mediados de marzo; y el tercer grupo, que va de la 183 a la 200, que también incluye el Patio-taller y que iniciará a mediados de junio de este año”, informó el director del IDU, Orlando Molano.

