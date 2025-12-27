La Línea 1 del Metro de Bogotá inicio las pruebas dinámicas de sus trenes sobre la vía de prueba de 905 metros ubicada en el Patio Taller de Bosa. Este avance permite evaluar el comportamiento real del primer tren del sistema y representa un hito decisivo en el camino hacia la operación comercial prevista para el primer trimestre de 2028.

Desde el lugar, el alcalde mayor Carlos Fernando Galán destacó la importancia de este momento para la ciudad. “Es un gran hito para el proyecto. Ya tenemos tres trenes en Bogotá y el 8 de enero llegará el cuarto. A partir de ahí, llegarán trenes cada 15 días hasta completar los 30 en octubre del próximo año. Este proyecto avanza para cumplir la meta de entrar en operación comercial en el primer trimestre de 2028”, señaló.

El mandatario explicó que el primer tren, identificado como 10101, ya recorrió 2.500 kilómetros de prueba en China y deberá completar otros 2.500 kilómetros en Colombia, comenzando en el Patio Taller y posteriormente sobre el viaducto. “En esta línea de prueba de 905 metros ya alcanzamos velocidades de 30 km/h y podrá llegar hasta 80 km/h. Aquí se prueban arranques, frenado, llegada a plataformas y funcionamiento de puertas. Es un regalo de Navidad para Bogotá”, afirmó Galán.

Galán agregó que el proyecto alcanza un avance cercano al 70 %, lo que significa que durante esta administración se ha logrado un progreso superior al 41 %.

“Antes de finalizar el primer semestre de 2026 tendremos este tren rodando en los primeros 5.750 metros del viaducto, para que los bogotanos lo puedan ver. Vamos en tiempo para cumplir esa meta”, indicó el alcalde.