La Secretaría de Salud de Bogotá reitera la invitación a los bogotanos que deseen o tengan que viajar a climas calientes a vacunarse contra la fiebre amarilla.

El Distrito activó su capacidad técnica y operativa para intensificar la vacunación de viajeros y fortalecer la vigilancia en salud pública.

Desde 2024, el país se encuentra en alerta por fiebre amarilla debido a un brote activo en varias
zonas endémicas que, a la fecha, no ha sido completamente controlado. Por ello, las autoridades sanitarias insisten en anticiparse al riesgo antes de viajar.

Bogotá ha cumplido con la vacunación de su población dentro del esquema regular y ha priorizado la inmunización de personas viajeras. En 2024 se aplicaron 154.028 dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla y en 2025 se administraron 532.964 dosis adicionales, lo que representa un incremento del 346 %.

Actualmente, la ciudad cuenta con más de 200 puntos de vacunación donde la población entre 9 meses y 59 años puede acceder a la vacuna contra la fiebre amarilla, biológico incluido en el esquema regular.

Adicionalmente, se dispone de más de 40 puntos dirigidos a población con condiciones de riesgo (gestantes y personas mayores), así como de puntos de vacunación habilitados en aeropuertos y terminales de transporte terrestre para personas menores de 60 años.

En lo corrido de 2026, tres personas residentes en Bogotá fallecieron por fiebre amarilla tras viajar a zonas endémicas sin estar vacunadas.

