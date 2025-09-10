El Instituto para la Economía Social (IPES) y Bancamía, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, firmaron un convenio marco para facilitar el acceso de microempresarios vinculados al IPES a una amplia oferta de productos y servicios financieros y no financieros. Esta alianza busca fortalecer los negocios de pequeños comerciantes que operan en plazas distritales de mercado, puntos comerciales y otros espacios administrados por el IPES en Bogotá, promoviendo su inclusión financiera y formalización empresarial.

Gracias a este acuerdo, los microempresarios beneficiados podrán acceder a créditos de Bancamía con tasas preferenciales frente a las del mercado, destinados a capital de trabajo para impulsar sus negocios. Además, contarán con otros productos como cuentas de ahorro, CDT desde $50.000, seguros para proteger sus unidades productivas, medios de pago como códigos QR y acceso a programas de educación financiera para mejorar sus habilidades en administración, manejo de finanzas y competencias digitales.

El convenio, que tendrá una vigencia inicial de 12 meses, podría beneficiar a comerciantes de 18 plazas de mercado distritales, 31 puntos comerciales y otros espacios gestionados por el IPES. La estrategia contempla una presencia activa de Bancamía en las rutas de acompañamiento del IPES, permitiendo llevar los servicios financieros directamente a los lugares donde los microempresarios desarrollan sus actividades económicas.

Wilfredo Grajales Rosas, director del IPES, afirmó que este acuerdo representa un avance clave en la inclusión financiera y el fortalecimiento de los pequeños negocios en Bogotá. Por su parte, Viviana Araque Mendoza, presidenta ejecutiva de Bancamía, destacó que la alianza es una herramienta concreta para acelerar el crecimiento responsable de los microempresarios, contribuyendo al desarrollo económico y social de la capital.