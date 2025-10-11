El Jardín Botánico José Celestino Mutis realizó la plantación de 127 árboles y arbustos de diversas especies en el separador cerca de Corabastos, en la localidad de Kennedy.

Entre las especies plantadas se destacan chicalá amarillo, abutilón, eucalipto pomarroso, caucho Tequendama, fucsia arbustiva, mermelada, caballero de la noche, corono y mano de oso.

En la jornada de plantación participaron integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, del Ministerio de Defensa, de la Alcaldía Local de Kennedy y de la Personería de Bogotá, así como miembros de la comunidad, entre otros actores.

La zona que fue renaturalizada se ha visto bastante afectada por la disposición inadecuada de residuos.