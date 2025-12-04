El concejal de Bogotá por el Nuevo Liberalismo presentó carta de renuncia a su curul en la Corporación, para aspirar al Senado de la República. La plenaria del Concejo de Bogotá tomará la decisión de si acepta o rechaza la renuncia

Baena fue elegido concejal en los dos últimos períodos y fue calificado por Concejo Como Vamos, como uno de los mejores concejales. Durante la alcaldía de Claudia López ejerció la oposición, y generó una fuerte polémica al colocar un muñeco en una bolsa de basura, en alusión a los cadáveres que por esos meses aparecían en las calles de Bogotá desmembrados.

Juan Baena dio las gracias a los bogotanos por su apoyo durante estos años y reiteró los importantes avances que logró con el desarrollo de proyectos sociales.

«Siempre seré un bogotano de región, un quindiano que llegó a esta ciudad con el sueño de construir, de aportar y de honrar las oportunidades que me fueron dadas», escribió en su carta.

