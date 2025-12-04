Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El concejal de Bogotá por el Nuevo Liberalismo presentó carta de renuncia a su curul en la Corporación, para aspirar al Senado de la República. La plenaria del Concejo de Bogotá tomará la decisión de si acepta o rechaza la renuncia

Baena fue elegido concejal en los dos últimos períodos y fue calificado por Concejo Como Vamos, como uno de los mejores concejales. Durante la alcaldía de Claudia López ejerció la oposición, y generó una fuerte polémica al colocar un muñeco en una bolsa de basura, en alusión a los cadáveres que por esos meses aparecían en las calles de Bogotá desmembrados.

Juan Baena dio las gracias a los bogotanos por su apoyo durante estos años y reiteró los importantes avances que logró con el desarrollo de proyectos sociales.

«Siempre seré un bogotano de región, un quindiano que llegó a esta ciudad con el sueño de construir, de aportar y de honrar las oportunidades que me fueron dadas», escribió en su carta.

Nota recomendada: Daniel Briceño renuncia a su curul en el concejo de Bogotá

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Gobierno radica proyecto para dar la lucha contra el tráfico de fentanilo

| Confidencial Noticias | ,
El Gobierno nacional radicó hoy en el Congreso de la República el Proyecto de Ley “por medio del cual se penaliza de manera autónoma el tráfico, la fabricación, el desvío y el porte ilegal de fentanilo y sus análogos”. “Este es un proyecto de ley…
Siga leyendo

Petro invita a Trump a no amenazar» la soberanía de Colombia

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha invitado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para ver «cómo destruyen» los laboratorios de producción de drogas, después de que el inquilino de la Casa Blanca sostuviera que Bogotá puede ser objeto de…
Siga leyendo

Fiscalía pide enviar a la cárcel a Nicolás Petro

| Confidencial Noticias | , ,
La fiscal, Lucy Laborde, solicitó la detención del hijo del presidente de la república, Gustavo Petro, y exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro. De acuerdo con la fiscal, Petro Burgos debe ser privado de su libertad, mientras responde por los delitos de…
Siga leyendo

Álvaro Uribe confirma el retiro de Miguel Uribe Londoño de la consulta del Centro Democrático

| Confidencial Noticias | , ,
A través de un video publicado en la red social X, el expresidente y líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, confirmó la continuidad del proceso de escogencia de un candidato presidencial al interior del partido. Uribe Vélez mencionó los…
Siga leyendo

Lucho Garzón regresa a la política

| Confidencial Noticias | , ,
El exalcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, regresa a la política electoral para encabezar la lista a Senado de la coalición En Marcha y la Alianza Verde. Garzón llega a la coalición, propuesto por el exministro y candidato presidencial, Juan Fernando…
Siga leyendo