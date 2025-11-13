Juan Camilo Zuluaga Morillo fue elegido por la plenaria del Concejo de Bogotá como nuevo contralor de la capital del país.

Zuluaga logró 40 votos de los 45 posibles de una terna de la que hicieron parte también Luis Fernando Bueno González y Verónica Peláez Gutiérrez.

El nuevo contralor de Bogotá es abogado y trabajó como director de oficina en la Contraloría General de la República, organismo en el que fue Secretario Privado durante el periodo 2022-2023.

También ha ocupado los cargos de Director Seccional de la Auditoría General de la República; entidad en la que también fue jefe de la oficina jurídica. También ha sido profesional de Senado de la República, la Defensoría del Pueblo, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Agencia Nacional de Tierras.