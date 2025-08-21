Ir al contenido principal

El concejo Juan David Quintero, vicepresidente del Concejo de Bogotá, anunció que, bajo su liderazgo, la bancada del movimiento político “En Marcha” deja la coalición que ha respaldado al alcalde Carlos Fernando Galán durante su primer año y medio de gobierno, integrada también por el Nuevo Liberalismo.

“En el Concejo solo hay tres caminos: ser de gobierno y aplaudir, ser oposición y bloquear, o ser independientes y obligar a que las cosas se hagan. Yo escogí el tercero. Le debo fidelidad a los bogotanos y bogotanas que nos eligieron”, afirmó el vicepresidente Quintero.

Quintero recordó que el movimiento político “En Marcha” respaldó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, porque creyó en el proyecto “Bogotá Camina Segura” como hoja de ruta para recuperar la confianza y defender rumbos estratégicos de la ciudad. Sin embargo, hoy hay una preocupación creciente: las expectativas no se están cumpliendo y los bogotanos reclaman soluciones.

En su más reciente intervención en el Concejo de Bogotá, el vicepresidente Quintero enumeró los frentes críticos que requieren acciones inmediatas: la crisis de basuras, el deterioro del espacio público y la ausencia de una estrategia real frente al riesgo de desabastecimiento de agua. También cuestionó la reforma tributaria presentada por el alcalde, la cual —según dijo— aunque tiene aciertos, amenaza con incentivar la informalidad y golpear el bolsillo de las familias bogotanas que hoy hacen extenuantes esfuerzos para sostener sus hogares.

El concejal Quintero dejó claro que no se trata de un giro hacia la oposición destructiva ni de
un cálculo partidista. “La independencia es necesaria.

