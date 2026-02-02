El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, expuso sus preocupaciones por la situación actual del humedal Juan Amarillo.

De acuerdo con la denuncia de Quintero, la reserva ambiental se encuentra abandonada, pese a que desde el 2018 se han celebrado varios contratos por cerca de 60.000 millones de pesos (valor 2021), para su recuperación y disfrute responsable por parte de los ciudadanos.

Según el concejal, ese activo estratégico permanece cerrado desde hace años con candado, invadido por buchón y expuesto a inseguridad, microtráfico y delincuencia.

Juan David Quintero llamó la atención a la gerente del Acueducto, Natasha Avendaño porque en varias ocasiones ha preguntado el por qué no se ha actuado para dar soluciones a este importante cuerpo de agua.

La respuesta que la empresa de Acueducto de Bogotá, dio al concejal fue: «—no podemos abrirlo—».

Cómo es posible que el Acueducto cierre un lugar por falta de seguridad y mal manejo de residuos, si su trabajo y el de todo el Distrito es combatir esos problemas hasta solucionarlos. Entonces ¿debemos cerrar la ciudad porque Bogotá está insegura y con mal manejo de residuos?”, afirmó el concejal.

A renglón seguido dijo: “¿Por qué el Club Los Lagartos puede tener un lago para el disfrute de sus socios, mientras en el mismo corredor ecológico, el Humedal Juan Amarillo se encuentra cerrado para la contemplación de los bogotanos, lleno de buchón e inseguridad?”.

Quintero solicitó un cronograma público al Acueducto para la reapertura gradual de los pasos peatonales, y trabajo articulado con las demás entidades competentes para garantizar seguridad, control de residuos, más pedagogía ambiental y mantenimiento sostenido en el espejo de agua.

