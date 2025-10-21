El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, anunció la radicación en los próximos días de un proyecto de acuerdo con el que busca la declaración del transporte público del sistema TransMilenio como servicio esencial.

Según Quintero, la ciudad no puede continuar permitiendo que falsas protestas violentas afecten la movilidad de más de 4 millones de ciudadanos que diariamente utilizan el transporte público para llegar a sus trabajos, estudios y centros de salud.

En caso de ser aprobado, los miembros del UNDEMO podrán intervenir en un bloqueo al carril por el que circulan los buses de TransMilenio, sin tener que esperar a que se cumplan los protocolos.

“Con este proyecto la administración distrital y las autoridades tienen que actuar inmediatamente para levantar esos bloqueos violentos, judicializar a los responsables y garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos”, sostuvo.

Advirtió que, durante este año se registraron 751 protestas, contingencias y disturbios, más de 300 eventos adicionales en comparación con 2024. Solo hasta el 7 de octubre, 14.5 millones de personas resultaron afectadas por bloqueos que impidieron la operación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Quintero afirmó que “nadie cuestiona el derecho a protestar, pero vandalizar buses y bloquear vías no es un ejercicio democrático, sino una violación a los derechos fundamentales de millones de bogotanos”.