La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a tres integrantes de la Policía Nacional y a un particular, capturados en flagrancia el pasado 24 de octubre, en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá, mientras transportaban estupefacientes, panfletos alusivos al ELN y otros elementos.

La captura se llevó a cabo durante un operativo de control a un vehículo oficial que permanecía estacionado en vía pública y requirieron a sus ocupantes, los patrulleros Cristian Yucepe Uribe Niño, Gilberto Silva Dussan y Luis Carlos Bermúdez Rojas. Al inspeccionar el automotor encontraron las sustancias ilícitas, los impresos, dos placas falsificadas, un arma inhabilitada para disparar, dos armas de dotación policial y dos portátiles.

De igual manera, los uniformados registraron a Jaime Alberto Salazar Jiménez quien, vestido como policía, conducía una motocicleta reportada como hurtada, que también tenía logos de la institución y escoltaba el carro interceptado.

Un fiscal de la Seccional Bogotá les imputó los delitos de receptación, peculado por uso, falsedad marcaria, utilización ilegal de uniformes e insignias, destinación ilícita de muebles e inmuebles, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

