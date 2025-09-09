La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial denominado El Combo de Señales.

Estas personas deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y destinación ilícita de inmuebles. Sólo uno de los procesados aceptó los cargos.

Esta banda presuntamente identificaba a transeúntes, locales comerciales y residencias, para cometer los asaltos. Al parecer, amenazaban a las víctimas con armas de fuego y cortopunzantes, para apoderarse de los elementos de valor.

Dichos hurtos eran cometidos en los barrios 20 de Julio, San Isidro, Country Sur, Guacamayas y Malvinas, ubicados en las localidades ya mencionadas.

Durante el proceso de investigación se conoció que, estas personas estarían involucradas en el tráfico local de estupefacientes como bazuco, marihuana, cocaína y 2CB. Dichas sustancias las mantenían en una vivienda ubicada en el barrio Country Sur.

