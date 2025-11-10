Confidencial Noticias
El concejal de Bogotá por el partido Alianza Verde, Julián Espinosa, pidió cárcel para el conductor que atropelló en el barrio La Sierra a once personas, entre ellos, cuatro menores de edad.
Para el concejal se trata de un homicidio doloso al tratarse de una persona que conducía un vehículo en alto grado de embriaguez.
«En mi concepción jurídica esto es un homicidio doloso, porque cuando una persona se sube a un carro, a sabiendas de esta borracha, y termina matando a alguien -sabía previamente el peligro que significa conducir en ese estado», expresó durante la reciente plenaria del Concejo de Bogotá.
Entre los afectados se encuentran cuatro menores de edad, hermanos, de 4 meses, 7, 12 y 15 años, quienes permanecen internados en el hospital Santa Clara, en el centro de Bogotá.
Dos de los niños se encuentran con muerte cerebral. Los médicos dieron un plazo de 72 horas para tomar la decisión de su desconexión.