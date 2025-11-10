Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El concejal de Bogotá por el partido Alianza Verde, Julián Espinosa, pidió cárcel para el conductor que atropelló en el barrio La Sierra a once personas, entre ellos, cuatro menores de edad.

Para el concejal se trata de un homicidio doloso al tratarse de una persona que conducía un vehículo en alto grado de embriaguez.

«En mi concepción jurídica esto es un homicidio doloso, porque cuando una persona se sube a un carro, a sabiendas de esta borracha, y termina matando a alguien -sabía previamente el peligro que significa conducir en ese estado», expresó durante la reciente plenaria del Concejo de Bogotá.

Entre los afectados se encuentran cuatro menores de edad, hermanos, de 4 meses, 7, 12 y 15 años, quienes permanecen internados en el hospital Santa Clara, en el centro de Bogotá.

Nota recomendada: Se entregó Ricardo González implicado en la muerte de Jaime Esteban Moreno

Dos de los niños se encuentran con muerte cerebral. Los médicos dieron un plazo de 72 horas para tomar la decisión de su desconexión.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Colombia llama a consultas a su embajador en los Estados Unidos

| Confidencial Noticias | , ,
La Cancillería colombiana confirmó el llamado a consultas del embajador de Colombia en los Estados Unidos, Daniel García Peña, luego de conocerse una foto elaborada en la que aparecen el presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto a Nicolas Maduro vestidos…
Siga leyendo

Juliana Guerrero no estuvo en la Fundación Universitaria San José, ni asistió a clases

| Confidencial Noticias | , ,
La Fundación Universitaria San José reconoció que Juliana Guerrera nunca asistió a clases y que no registra en las matrículas de la institución. Juliana Guerrera fue postulada al cargo de viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad, y aseguró…
Siga leyendo

Los nuevos señalamientos de Gustavo a Petro a Donald Trump

| Europa Press | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha acusado este sábado al Ejecutivo del presidente estadounidense Donald Trump de calumniar, interferir e impulsar la violencia tras los últimos ataques lanzados por Estados Unidos en aguas del mar Caribe, en el…
Siga leyendo

«Los más afectados en este Gobierno han sido los militares y policía»: General (R) Gustavo Matamoros

| Confidencial Noticias | , , ,
Foto: Cortesía El general (r) Gustavo Matamoros, aspirante a la presidencia de la república, en entrevista para Confidencial Noticias explica su propuesta de sometimiento para la guerrilla del ELN y para las organizaciones criminales como las disidencias…
Siga leyendo

«No veo el país como lo miran los contradictores del Gobierno»: Guillermo Rivera

| Confidencial Noticias | , , ,
El exministro del Interior y exembajador de Colombia en Brasil, Guillermo Rivera, en entrevista para Confidencial Noticias, habla sobre la situación del país, dejando claro que su manera de ver a Colombia, es muy diferente a la del pesimismo y de los…
Siga leyendo