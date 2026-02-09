Ir al contenido principal

La Junta Directiva de Invest in Bogotá —integrada por representantes de la Cámara de Comercio de Bogotá, delegados de la Administración Distrital y miembros independientes— eligió a Juliana Gómez Peláez como nueva directora ejecutiva de la agencia de promoción de inversión de la ciudad.

Gómez Peláez, quien asume el cargo a partir de este lunes, es administradora de Empresas, especialista en Marketing, MBA y magíster en Sostenibilidad y Economía Circular. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en consultoría estratégica, asuntos corporativos y gubernamentales, inversión extranjera y comercio internacional. Cuenta con una sólida trayectoria en Colombia y América Latina, tanto en el sector público, como en el privado.

A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones de alta dirección en organizaciones de alcance nacional e internacional. Recientemente, se desempeñó como directora senior en FTI Consulting, firma global de consultoría estratégica especializada en gestión de crisis, reputación, asuntos corporativos y regulatorios.

Previamente fue vicepresidenta de Inversión Extranjera en ProColombia, así como gerente de Inversión Extranjera Directa para Norteamérica y el Caribe, e igualmente para las Américas y el sector Servicios en la misma organización. Allí lideró estrategias de atracción de inversión en mercados clave y coordinó iniciativas de alto impacto para el desarrollo económico del país.

“Asumo la Dirección Ejecutiva de Invest in Bogotá con profundo respeto por los 20 años de trayectoria de esta agencia y con la convicción de construir sobre el camino avanzado. Contribuiré con una mirada estratégica, colaborativa y orientada a resultados, alineada con los objetivos institucionales y el propósito público que nos convoca”, afirmó.

“Creo firmemente en el valor del trabajo articulado y en equipo como motor para seguir posicionando a Bogotá-Región como un destino confiable y competitivo para la inversión, los negocios y los eventos de clase mundial”, agregó.

