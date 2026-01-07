‘Kira’, la policía canina que incautó 100 kilos de estupefacientes en Bogotá

Un cargamento de cerca de 100 kilos de marihuana fue incautado en las últimas horas en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, gracias a los controles adelantados por la Policía Metropolitana y al trabajo especializado de la Policía Canina, una de las principales herramientas en la lucha contra el tráfico de estupefacientes.

El hallazgo se produjo durante actividades rutinarias de control realizadas por uniformados de la estación de Policía Aeropuerto, quienes inspeccionaban encomiendas que transitaban por la terminal aérea. En medio del procedimiento, la canina antinarcóticos ‘Kira’ alertó sobre una posible sustancia ilícita en dos cajas que levantaron sospecha.

Tras la advertencia del animal, los uniformados realizaron una inspección física detallada de los paquetes, encontrando en su interior varios envoltorios vinipelados que contenían una sustancia vegetal con características y olor similares a la marihuana. En total, fueron incautados 166 paquetes del estupefaciente, con un peso aproximado de 100 kilogramos.

De acuerdo con la información oficial, la droga tenía como origen la ciudad de Armenia y como destino final Santa Marta, lo que evidencia el uso de los sistemas de transporte y mensajería como modalidad para el envío de sustancias ilícitas a diferentes regiones del país.

Las autoridades señalaron que el cargamento quedó a disposición de los organismos competentes para su respectiva verificación y judicialización, mientras avanzan las investigaciones para establecer posibles responsables y desarticular las redes criminales detrás de este tipo de envíos.

Desde la Policía Metropolitana de Bogotá se destacó el papel de los binomios caninos en los controles aeroportuarios, al considerarlos fundamentales para la detección temprana de drogas, armas y explosivos gracias al entrenamiento especializado y el olfato de estos animales.