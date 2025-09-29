Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la decisión tomada por la Administración que tiene que ver con el plazo máximo con el que los organizadores de eventos masivos deben presentar la documentación para los debidos permisos.

De acuerdo con el mandatario de la capital del país, las empresas organizadores de eventos como conciertos deben tener todos los permisos con el visto bueno de la Administración, cinco días antes de la realización del espectáculo.

«Es una costumbre de muchos de los actores de este sector presentar los documentos a última hora. Ellos mínimo nueve días antes del evento deben presentar la solicitud al Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (Suga), del que participan diferentes entidades, Gobierno, Policía, secretaria de Salud, Bomberos e Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger)», explicó el mandatario.

Nota relacionada: Continúan las inconformidades por la cancelación a última hora del concierto de Kendrick Lamar

La Alcaldía de Bogotá llegó a esta decisión, luego de la cancelación del concierto de Kendrick Lamar, por la falta de un trámite con el IDIGER.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Armando Benedetti invita a todos los ministros a renunciar a la visa de Estados Unidos

| Confidencial Noticias | ,
El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que luego del retiro de la visa del presidente Gustavo Petro por parte de los Estados Unidos, los miembros del gabinete deberían renunciar también a la visa como un gesto de solidaridad con el primer…
Siga leyendo

¿Es posible reubicar la sede de Naciones Unidas como propone el Gobierno Petro?

| Europa Press | ,
El Gobierno de Colombia ha propuesto reubicar la sede de Naciones Unidas en un lugar «neutral» en respuesta a la decisión de la Administración Trump de retirar el visado al presidente Gustavo Petro por unas declaraciones en las que instaba a los soldados de…
Siga leyendo

Antonio Correa pide no destruir la maquinaria amarilla utilizada para la minería ilegal

| Confidencial Noticias | , ,
El senador Antonio Correa dio a conocer su desacuerdo con la destrucción de la maquinaria amarilla por parte de la fuerza pública en la lucha contra la extracción minera que no cumple con las condiciones adecuadas y que destruye el medio ambiente. El…
Siga leyendo

Donald Trump retira la visa a Gustavo Petro y Petro responde: «no me importa»

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha criticado este sábado la retirada del visado diplomático por parte de la Administración estadounidense porque «rompe todas las normas de inmunidad» en las que se basa la ONU. «Lo que hace el gobierno de EEUU…
Siga leyendo

Ejército rescata a dos menores de edad reclutados por el ELN

| Confidencial Noticias | ,
En desarrollo de operaciones militares en Barrancabermeja, Santander, el Ejército Nacional recuperó a dos menores de 16 y 17 años de edad que habían sido reclutados hace aproximadamente tres años por el Frente Camilo Torres, del grupo armado organizado…
Siga leyendo