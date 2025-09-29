El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la decisión tomada por la Administración que tiene que ver con el plazo máximo con el que los organizadores de eventos masivos deben presentar la documentación para los debidos permisos.

De acuerdo con el mandatario de la capital del país, las empresas organizadores de eventos como conciertos deben tener todos los permisos con el visto bueno de la Administración, cinco días antes de la realización del espectáculo.

«Es una costumbre de muchos de los actores de este sector presentar los documentos a última hora. Ellos mínimo nueve días antes del evento deben presentar la solicitud al Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (Suga), del que participan diferentes entidades, Gobierno, Policía, secretaria de Salud, Bomberos e Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger)», explicó el mandatario.

La Alcaldía de Bogotá llegó a esta decisión, luego de la cancelación del concierto de Kendrick Lamar, por la falta de un trámite con el IDIGER.