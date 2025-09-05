El presidente de la república, Gustavo Petro, protagoniza un nuevo choque con los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla, por un posible viaje de los mandatarios locales a los Estados Unidos para pedir por la no descertificación a Colombia por parte del Gobierno de Donald Trump.

En el momento en que Gustavo Petro se enteró del eventual viaje, se pronunció a través de su cuenta de X, recordando que quien maneja las relaciones internacionales de Colombia, es el presidente de la república y su canciller.

«Estos alcaldes no están autorizados para representar a Colombia. La Constitución es clara. Certifiquen o no, la constitución de Colombia se respeta», escribió el primer mandatario.

De inmediato llegó la respuesta del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien dijo en declaraciones a la prensa que como mandatarios locales pueden representar sus territorios y que el viaje se hará.

«Claro que iremos. Y sí representamos a nuestras ciudades que hacen parte muy importante de Colombia 🇨🇴. Haremos todo lo posible para que Estados Unidos 🇺🇸 siga siendo un gran aliado para Colombia 🇨🇴.

Intentaremos mitigar», afirmó el mandatario paisa.

Donald Trump prepara una decisión en materia de certificación que determinará qué países colaboran plenamente con Washington en este frente y cuáles no. Esto se prevé que ocurrirá entre el próximo 14 y 15 de septiembre.