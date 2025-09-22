Ir al contenido principal

La Secretaría de Educación del Distrito y la Asociación Distrital de Educadores (ADE) suscribieron un acordaron luego de sostener una mesa de diálogo, que no habrá descuentos a los docentes que faltaron a clase por su participación en las manifestaciones del 18 y 31 de marzo, así como del 24 de abril, a cambio se haría reposición del tiempo escolar.

La participación de los docentes en la protesta generó la aplicación de los descuentos a quienes se ausentaron injustificadamente de las aulas e interrumpieron el desarrollo de la jornada escolar.

Como resultado de estas mesas de diálogo se decidió la reposición del tiempo escolar. Esta reposición de tiempo será acordada con la Secretaría de Educación de Bogotá.

De igual manera, la Secretaría de Educación dejará sin efecto las decisiones administrativas que llevaron a descuentos salariales por las ausencias injustificadas durante la jornada escolar.

Esta reposición será en tiempo, en el aula y de manera presencial. No se admitirá el desarrollo de actividades extracurriculares que no requieran presencialidad de los estudiantes en el aula.

Los descuentos volverían a aplicarse si el acuerdo celebrado entre las partes llegara a incumplirse. Es decir, si la participación de los docentes en una protesta o movilización ajena al sector educación compromete el desarrollo de la jornada escolar. En este caso, se aplicarán los descuentos correspondientes, pues además de faltar al acuerdo se estaría presentando una falta injustificada a su trabajo.

