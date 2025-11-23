Nicolás Pérez: su primer empleo, al fin una realidad

Nicolás Pérez Díaz nunca había tenido un trabajo. Durante meses intentó encontrar oportunidades, pero siempre recibió la misma respuesta: “no tiene experiencia”. Por eso, cuando escuchó sobre la feria de empleabilidad organizada por el sector de Desarrollo Económico de la Alcaldía Local de Bosa, dudó. No sabía qué tan efectivas podían ser estas jornadas, ni si realmente habría vacantes reales para jóvenes sin experiencia. Aun así, con un poco de escepticismo decidió intentarlo.

“Fui con una actitud positiva, y para mi sorpresa encontré empresas serias, con ofertas reales. Fue una muy buena experiencia”, recuerda. Lo que más lo marcó fue la posibilidad de hablar cara a cara con los empleadores. “Me dio mucha seguridad. Sentí que podía demostrar quién soy realmente, explicar mis experiencias y resolver dudas al instante. Todo fue más transparente y cercano”.

“Me sentí muy feliz. Antes no había sido posible porque no tenía experiencia. Gracias a la feria logré encontrar un trabajo en buenas condiciones y sin intermediarios”. Hoy, con un contrato firmado, tiene un horizonte claro: “Mi deseo es crecer como persona, fomentar mis estudios y mejorar mis capacidades”.

Su historia es apenas una muestra del impacto real que están teniendo las ferias de empleabilidad en la localidad.

Bosa: un referente en empleabilidad para Bogotá

Las ferias organizadas por la Alcaldía Local de Bosa han logrado consolidarse como un modelo que demuestra resultados tangibles. Según Miguel Andrés Peña, líder del sector de Desarrollo Económico, estas jornadas han sido exitosas porque “el empleo llegó al territorio, a las manos de quienes realmente lo necesitan”. Peña destaca que la articulación con empresas, obras estratégicas y proyectos de ciudad -como la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá, que inicia precisamente en Bosa-, ha sido clave para dinamizar la generación de empleo.

Por su parte, Marcela Torres, coordinadora de Empleabilidad, subraya que el acompañamiento personalizado, el seguimiento a los inscritos y la presencia física de las compañías ha permitido “romper la distancia entre los buscadores de empleo y las empresas”, generando confianza y oportunidades reales.

Resultados reales: más de 56 personas contratadas

El balance de las ferias es contundente. Cada jornada reúne a más habitantes interesados y un número creciente avanza en los procesos de selección. A la fecha, 56 personas han sido contratadas, especialmente en los sectores de construcción, comercio y servicios. En estudio antecedentes de aproximadamente 120 personas,

La construcción de la Primera Línea del Metro, que arranca en la localidad, ha generado una demanda significativa de mano de obra. Varias empresas contratistas han encontrado en las ferias de Bosa el espacio ideal para vincular talento local, cumpliendo además un compromiso social con el territorio.

Las cadenas y empresas que han participado -Metro Línea 1, Colsubsidio, Casalimpia, Éxito, D1, ANA Group S.A., Baco Food Colombia SAS, Fruit Pulp SAS, ANDI Aseo Limitada, Consorcio Eucarístico, Grupo Contacto SAS, entre otras-, destacan el profesionalismo del proceso y la calidad del talento de la localidad.

Y las oportunidades siguen abiertas: las hojas de vida recibidas continúan en estudio, lo que significa que muchos más habitantes podrán ser vinculados en las próximas semanas.

El diagnóstico que revela la realidad laboral de Bosa

El diagnóstico realizado a 81 Mipymes de la localidad evidenció con precisión las necesidades reales del tejido empresarial de Bosa. En total se identificaron 343 perfiles ocupacionales requeridos, con una alta demanda en áreas de ventas y comercial, apoyo administrativo y contable, operarios de producción, logística y oficios varios. Este análisis se convirtió en una herramienta clave para ajustar y focalizar la estrategia de empleabilidad, permitiendo orientar los esfuerzos hacia los sectores con mayor necesidad de mano de obra y alineando tanto la formación como la oferta laboral de los habitantes con las exigencias del entorno productivo de la localidad.

Nota recomendada: Julián Espinosa pide aplicar homicidio doloso al taxista que atropelló a once personas

Este análisis permitió orientar la estrategia de empleabilidad hacia los sectores con mayor demanda, alineando la formación y oferta laboral de los habitantes con las necesidades reales de las empresas del territorio. Gracias a esta información, las ferias han logrado ofrecer vacantes ajustadas al perfil laboral predominante en Bosa.

Bosa ha demostrado que, cuando el empleo toca la puerta del barrio, las oportunidades dejan de ser una promesa y se convierten en resultados reales. Y los primeros beneficiados son sus habitantes, como Nicolás, quien hoy puede decir que su primer empleo llegó gracias a una feria que decidió llevar el trabajo a donde él estaba: su territorio.