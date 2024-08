Las medidas de tránsito para el puente festivo en Bogotá

Para dar inicio a la medida de Pico y Placa voluntario durante el puente festivo, la Secretaría de Movilidad implementará el Plan Piloto de Salida voluntario para mejorar las velocidades y los tiempos de desplazamiento de los viajeros que saldrán de la ciudad en las horas con mayor flujo vehicular.

La medida funcionará de 6:00 a.m. a 12:00 del mediodía, en dos franjas horarias y estará dirigida únicamente a vehículos particulares así: de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. podrán circular los vehículos con placa par y de 9:00 a.m. a 12:00 m. los vehículos con placa impar. Los tramos de los corredores en los que se realizará el Plan Piloto de Salida Voluntario son:

Autopista Norte: desde la calle 198 hasta la calle 245, sentido sur – norte



Autopista Sur: desde la av. Boyacá hasta el límite del Distrito Capital, sentido norte – sur



Avenida Centenario (calle 13): desde la carrera 128 hasta el río Bogotá, sentido oriente – occidente



Calle 80: desde la carrera 114 hasta el río Bogotá, sentido oriente – occidente



Carrera 7: desde la calle 198 hasta la calle 245, sentido sur – norte



Avenida Boyacá, vía al Llano: desde la antigua vía al Llano hasta el túnel



Argelino Durán Quintero, sentido norte – sur



Vía Suba Cota: desde la carrera 132 hasta el Río Bogotá, sentido oriente occidente



Vía a La Calera: desde la diagonal 91 hasta el peaje Patios, sentido occidente – oriente



Vía a Choachí: desde la av. Circunvalar hasta el límite del Distrito Capital,

sentido occidente – oriente

El orden de salida de los grupos de placas es coherente con el Pico y Placa Regional que funcionará normalmente el lunes 19 de agosto, donde los vehículos con placa para ingresarán de 12:00 m. a 4:00 p.m., mientras que los vehículos con placa impar lo harán de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

Los nueve corredores donde opera el Pico y Placa Regional son:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistemaTransMilenio en sentido norte-sur.

Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la av. Boyacá en sentido sur-norte.

Avenida Centenario (calle 13): desde el río Bogotá hasta la avenida ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente-oriente.

Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente-oriente.



Carrera 7: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte-sur.

Avenida Boyacá – vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur-norte.

Vía Suba – Cota: desde el río Bogotá hasta la av. calle 170 en sentido norte-sur.

Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la av. carrera 7 en sentido oriente-occidente.



Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida circunvalar en sentido oriente-occidente.

La Secretaría Distrital de Movilidad recuerda que el Pico y Placa Regional es obligatorio y aplica para todos los vehículos particulares que circulen por estos corredores por motivo viaje o no. El no acatar la medida representará una infracción por valor de $650.000