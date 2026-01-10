Ir al contenido principal

La Empresa Metro de Bogotá confirmó la llegada del cuarto tren del sistema, que partió el pasado 3 de diciembre de 2025 desde la ciudad de Quingdao, China, y llegó a Cartagena el 30 de diciembre.

Tras un recorrido cercano a los 1.000 kilómetros que inició la semana pasada en el puerto de Cartagena, esta madrugada la ciudad le dio la bienvenida a los seis vagones que lo conforman al hacer su ingreso por el occidente de la ciudad hacia el patio taller de Bosa, donde al igual que los otros tres trenes que lo antecedieron comenzará el proceso final de ensamblaje previo al inicio de las pruebas estáticas y dinámicas.

Una vez los trenes ingresan al patio taller, un equipo de expertos del concesionario y de la interventoría realizan el alistamiento de los seis vagones. En este punto finalizan el enganche mecánico, el eléctrico, y el de los pasillos de inter circulación (lugares por donde circularán los usuarios entre un coche y otro). Adicionalmente, hacen una limpieza general del vehículo. 

Posteriormente, inician las pruebas de rutina estáticas del tren donde se revisan todos los sistemas y subsistemas, tales como el sistema de frenos, el sistema de tracción, el sistema de mando y control, y los sistemas de información al pasajero. También en esta fase, se procede a energizar el tren y a inspeccionar los sistemas de iluminación y ventilación.

Los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá tienen 134 metros longitud, 2,90 metros de ancho y 3,90 metros de altura y está compuesto por seis vagones, cada uno tiene la capacidad de transportar a 300 personas, para un total de 1.800 pasajeros.

Son 100 % automáticos y no requieren conductor, aunque en casos excepcionales se utilizará el modo manual en la línea comercial y en algunas zonas del patio taller donde se realicen maniobras para el mantenimiento propio de los trenes. 

La velocidad comercial es de 42,5 km/hora en promedio, lo que permitirá que una vez inicie la operación comercial del sistema, en marzo de 2028, un ciudadano que inicie su recorrido en la estación 1 de Bosa tarde solo 27 minutos en llegar hasta la avenida Caracas con calle 72, en un desplazamiento que hoy puede tomarle hasta dos horas.

