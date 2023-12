Los bogotanos que no van a viajar en diciembre podrán disfrutar de la programación de los centros comerciales

La temporada decembrina es el tiempo en el que las familias colombianas tienen espacios de integración y están en búsqueda de actividades o planes para disfrutar en compañía de sus parejas, hijos, amigos e incluso de sus mascotas.

Algunas personas disponen su tiempo para viajar y recibir el año nuevo en otra ciudad o un pueblo tranquilo, alejados de Bogotá, pero otros no cuentan con esa oportunidad por temas laborales, o por falta de recursos. No obstante, esto no es impedimento para disfrutar de experiencias ‘instagrameables’ sin igual y al alcance de sus bolsillos.

Según la Secretaría de Turismo de Bogotá, se estima que la ciudad recibirá a más de 2 millones de turistas durante la temporada decembrina de 2023. De estos, se espera que 1,5 millones sean nacionales y 500.000 extranjeros. Se espera que la temporada decembrina de 2023 sea un éxito para la economía de Bogotá.

Además, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en su data oficial presenta que la población de Bogotá a noviembre de 2023 es de 8.221.364 habitantes. De esta cantidad, se estima que 2 millones de personas pasarán la temporada decembrina en la ciudad, lo que representa un aumento del 25% con respecto al año anterior. Por lo tanto, se espera que la población de Bogotá durante la temporada decembrina de 2023 sea de aproximadamente 10.221.364 habitantes.

Por tal motivo, varios centros comerciales han destinado recursos, tiempo y un despliegue de creatividad para abrir espacios para aquellas personas que van a disfrutar de diciembre en Bogotá. Adicionalmente, nos comparten recomendaciones para vivir unas festividades en armonía y con buenos precios.

Según Lorena Mojica, Directora de Mercadeo de Tintal Plaza: «Sabemos que la Navidad es la fecha más importante para todas las familias, es por ello que venimos preparados con la mejor oferta, actividades y eventos para el disfrute de todos».

No se quede encerrado en casa, mire estos planes

Los centros comerciales: Tintal Plaza, Nuestro Bogotá, Titán Plaza y Plaza Imperial tienen diferentes actividades programadas para que los capitalinos y visitantes de la ciudad que están terminando el año en la ciudad, puedan disfrutar de diferentes planes para el deleite de todo el grupo familiar.

Centro Comercial Tintal Plaza

Villa Tintal, es una experiencia de inmersión navideña en la plazoleta de eventos principal del centro comercial, en donde «los más pequeños podrán aprender jugando y completando muchos retos», comenta Mojica.

Además, el 16 y 17 de diciembre se presentará un show de agua danzante en la entrada principal en el que los asistentes podrán disfrutar de luces, música y muchos regalos.

Desde el próximo 16 al 24 de diciembre, tendrá lugar la tradicional novena de aguinaldos, que estará amenizada por un espectacular Coro Cantar, el cual cuenta con la participación de 10 niños seleccionados por la comunidad y con el cual se busca incentivar el talento de los barrios aledaños.

«La invitación es para que toda la comunidad se programe y nos acompañe en estos maravillosos eventos que Tintal Plaza tiene para todos ustedes», concluye Mojica Mariño.

Centro Comercial Nuestro Bogotá

Nuestro Bogotá recibe la temporada navideña con actividades que involucran a toda la familia: el próximo sábado 16 de diciembre, desde las 5:30 p.m., en la plazoleta Hangar del tercer piso, una maravillosa orquesta dará la bienvenida a las novenas con una Rumba.

Además, hasta el 31 de diciembre estará completamente gratis la aventura mágica que brinda el show de Harry Potter. Una experiencia sin igual en la capital del país con la que los niños y los padres podrán sorprenderse mientras interactúan con los actores que dan vida a este espectáculo.

Juan Esteban De Los Ríos, gerente estratégico de Nuestro Bogotá, detalla que el cierre de la temporada decembrina está a cargo de «El gran sorteo de VIAJA A LONDRES por $50.000, con el que todas las personas que vengan hacer sus compras al centro comercial en cualquiera de las marcas, mayores o iguales a $150.000 pueden participar».

Explica que basta con registrar sus facturas de compra en puntos de información, dicho registro estará habilitado hasta el 29 de febrero del 2024 y el sorteo se registrará el 7 de marzo del 2024.

Centro Comercial Titán Plaza

Por su parte, en Titán Plaza la Navidad cobra vida y la comunidad tendrá la oportunidad de experimentar diferentes actividades como la celebración del Día de Velitas, eucaristía, novena de aguinaldos con una jornada de Bogotá Despierta, talleres navideños, presentación de artistas como Danny Marín, desfile de talentos de la escuela de Belky Arizala, presentaciones de baile, actividad para mascotas (perritos) con Vibiana Tejeiro, y mucho más. La información en detalle la podrán encontrar en las redes sociales del centro comercial.

Centro Comercial Plaza Imperial

En el marco de la campaña “LA MAGIA DE COLOMBIA ILUMINA LA NAVIDAD IMPERIAL” las familias enteras podrán disfrutar de diferentes sets que enmarcan los tradicionales festejos de nuestro país con momentos emblemáticos de diferentes regiones.

Son cuatro (4) escenografías distribuidas por los diferentes pasillos del Centro Comercial, basadas en la alegría de nuestro país, donde los festejos que se celebran durante esta época, se ven reflejados en la gratitud, la unión y la esperanza. Estas puestas en escena tienen más de 36 metros cuadrados y representan: La cena familiar navideña, el empaque y ubicación de los regalos debajo del árbol de Navidad, la celebración en una cuadra navideña y los cantos y gozos de los villancicos.

Además, los alumbrados son una de las tradiciones navideñas más importantes para los colombianos. Más de 1.000 faroles y 500 tiras LED de luz cálida que iluminan los pasillos, así como las entradas al Centro Comercial, también encontrarán flores y colibríes, un hermoso pesebre en donde se rezará la novena desde el próximo 16 de diciembre, en compañía de actores que interpretarán a María, José, los tres reyes magos y un ángel con el que los asistentes podrán interactuar.

Los asistentes podrán disfrutar de un árbol de Navidad de 17 metros de alto y ocho metros de diámetro, además de un túnel de luz de más de 90 metros de largo. Un espacio ‘instagrameable’ para guardar registros que acompañarán la memoria de las familias y la comunidad.

Estos son apenas algunas posibilidades para que usted, querido lector, considere y no se quede en casa durante estas fechas. Si quiere estar al tanto en detalle de las actividades, puede consultar las redes sociales de estos centros comerciales y así programarse con tiempo.