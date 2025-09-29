Los planes de Carlos Fernando Galán para apoyar a comerciantes afectados por las obras viales

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer la estrategia que busca respaldar a más de 1.300 comerciantes y emprendedores que han visto reducidas sus ventas debido al impacto de obras estratégicas como la Primera Línea del Metro, la Avenida 68, la Calle 63 y el sector del 12 de Octubre, entre otras.

«Diseñamos una herramienta innovadora que busca, por primera vez, dar un alivio a los negocios de nuestra ciudad que están en áreas de influencia de las obras”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.

Esta iniciativa contempla una inversión de $6.000 millones que se entregarán a través de apoyos económicos directos de entre $3 y $10 millones por negocio. Los beneficios están dirigidos a personas naturales, micronegocios, micro, pequeñas y medianas empresas que sean propietarias o arrendatarias de un establecimiento comercial.

La estrategia contempla las zonas que se encuentran intervenidas por las obras de infraestructura como la Avenida 68; Avenida 1 de Mayo; Avenida Caracas, etc.

