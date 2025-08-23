La calidad de vida de los habitantes del barrio Los Alpes, terminó convirtiéndose en una pesadilla: calles rotas e intransitables, tuberías expuestas, cortes en el servicio de agua, alcantarillas sin tapas, y un comedor comunitario que hoy está en riesgo de cierre por la imposibilidad de acceso. Este comedor atiende diariamente a más de 400 personas, quienes actualmente deben ingresar por la cocina, una situación que pone en riesgo la continuidad del servicio denuncia el concejal el concejal Rubén Torrado.

Asegura el cabildante que todo este problema comenzó en 2021 cuando la subdirección de barrios de hábitat suscribió 2 contratos para intervenir 32 segmentos viales del barrio Los Alpes. Se destinaron entonces, en virtud de su plan de mejoramiento de barrios, la suma del valor de dichos contratos fue de más de 8 mil millones de pesos. Y en 2023 ambas obras fueron abandonadas.

En uno de los contratos el avance físico fue del 75% y se pagó el 51% del valor contratado (alrededor de $2.463 millones), pero no se entregó ni un solo tramo vial en condiciones óptimas. Cinco tramos deben ser reconstruidos por completo y ocho apenas podrían completarse.

En otro se alcanzó solo un 41% de ejecución, 14 de los 18 tramos viales ni siquiera fueron intervenidos y se pagaron $1.940 millones. Ambos contratistas fueron sancionados por un total de $2.743 millones, pero el daño a la comunidad ya está hecho.

Para continuar con las obras, se celebró un contrato el cual también ha presentado retrasos graves. Con un avance físico del 60% y un atraso superior al 30%, está en proceso de declaratoria de incumplimiento.

«Desde noviembre del año pasado hemos venido haciendo seguimiento a esta situación profundamente preocupante en el barrio Los Alpes, localidad de Ciudad Bolívar, donde desde 2023 las obras iniciadas se encuentran en total abandono por la Secretaría Distrital de Hábitat», afirmó.

Según el concejal Rubén Torrado, tras múltiples mesas de trabajo junto a la comunidad de los Alpes, la Personería, Contraloría, Acueducto y la Secretaría Distrital de Hábitat, se asumieron compromisos, incluyendo nuevos contratos por más de $4.700 millones para remates, rehabilitación de redes y nuevas obras. Se anunció también la reposición de contadores, la liberación de segmentos viales en reserva y visitas técnicas al territorio. Sin embargo, ninguno de estos compromisos ha sido cumplido.

Dice además que al parecer los cronogramas han sido modificados sin previo aviso, los pliegos de condiciones no se publicaron en los tiempos establecidos, no hay información clara sobre los reembolsos a la comunidad ni sobre el futuro de los tramos restantes. «A la fecha, no se ha avanzado con el proceso, y mientras la Secretaría posterga decisiones, la comunidad sigue viviendo en el abandono», puntualiza.