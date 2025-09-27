Ir al contenido principal

Un operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno, Migración Colombia, el ICBF y la Personería Local de Engativá, permitió el hallazgo de licor adulterado, estupefacientes, armas de fuego y celulares robados en establecimientos comerciales que prestaban servicios sexuales en el sector de Las Ferias, localidad de Engativá.

En una de las inspecciones, dentro de una oficina al interior de un establecimiento, uniformados de la Policía y personal de la Secretaría de Seguridad descubrieron que una repisa tenía un compartimento oculto. Al verificarlo, encontraron una caleta con varias cajas que contenían 91 botellas de licor adulterado listas para su distribución. Allí mismo, dentro de una gaveta, hallaron dos armas traumáticas y un revólver calibre 38 con ocho cartuchos.

Nota recomendada: Policía captura al llamado «Hombre Araña de Bogotá»

Gracias al acompañamiento de un canino antinarcóticos se incautó 95 dosis de marihuana, 85 dosis de tussi, 19 de base de coca y seis frascos de popper. Los uniformados también encontraron un chaleco balístico y cinco celulares con reporte de hurto.

La persona que trabaja como administradora de este lugar de diversión nocturna fue capturada y dejada en manos de las autoridades judiciales.

De manera simultánea, en otro establecimiento se encontraron siete botellas de licor adulterado exhibidas en un estante, listas para ser vendidas a los clientes. El lugar fue suspendido y no podrá continuar con su actividad económica.

Puede leer: Capturados cinco delincuentes responsables de hurto en droguería al norte de Bogotá

Por su parte, Migración Colombia realizó la verificación a 21 extranjeros. Ocho mujeres fueron trasladadas a la Regional Andina con el fin de establecer su condición migratoria y tomar las medidas correspondientes.

“La articulación entre las autoridades permitió sacar de circulación licor adulterado, armas y drogas, y enviar un mensaje claro a la ciudadanía: seguimos firmes en esta lucha constante contra la criminalidad, para evitar que estos establecimientos se conviertan en un riesgo para la comunidad y, en especial, para nuestros niños, niñas y adolescentes”, afirmó César Restrepo, secretario de Seguridad.

