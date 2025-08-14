Madre de Harold Aroca pide investigar a policías del CAI Los Laches por el asesinato de su hijo

Desde el recinto del Concejo de Bogotá, la señora Carolina García, madre del adolescente Harold Aroca García, de 16 años, quien fue desaparecido, torturado y asesinado en la localidad de Santa Fe, en el barrio Los Laches, denunció públicamente que hasta el momento no ha recibido atención ni respuestas por parte de la Alcaldía de Bogotá, la Fiscalía ni la Fiscalía General de la Nación.

La madre pidió a los concejales que se investigue a los policías adscritos al CAI de Los Laches, y los responsabilizó si llegara a sucederle algo a ella o a su familia.

“Hasta el día de hoy, ninguno de los entes que tenía que brindarme apoyo se ha comunicado conmigo. Fuimos el papá y yo quienes lo buscamos en ese bosque y quienes lo encontramos en mal estado”, relató.

Agregó que, pese a llevar información valiosa a las autoridades, no recibió apoyo institucional.

“Yo les llevé información a ellos y no me ayudaron. Me acerqué al CAI, y el policía que me atendió me dijo que mi hijo no podía estar allá, porque supuestamente tenían un dispositivo muy grande buscándolo. Pero efectivamente, lo encontré justo donde me dijeron que no podía estar”, afirmó.

Carolina García insistió en que el CAI de Los Laches debe ser investigado, pues, según ella, los policías sabían lo que estaba ocurriendo y trataron de encubrir los hechos.

Concejo exige respuestas

El concejal de la Alianza Verde, Julián Rodríguez Sastoque, rechazó la falta de acompañamiento del Distrito en un caso tan grave.

“Es inadmisible que la señora nos cuente, con tanta frustración, que no ha recibido ningún acompañamiento por parte de las autoridades, en primer lugar por parte del Gobierno Distrital”, expresó.

Por su parte, el concejal del Pacto Histórico, José Cuesta, anunció la convocatoria de un debate de control político a la Secretaría de Seguridad, señalando que no se activaron los protocolos de búsqueda del joven. Cuestionó también la respuesta de la Policía Metropolitana de Bogotá, la cual, según relató, a través de un teniente coronel, sugirió que el asesinato podría deberse a una vendetta entre grupos delincuenciales.

Cuesta llamó la atención del alcalde Carlos Fernando Galán, por no convocar un consejo de seguridad, no ofrecer una recompensa, y por su silencio prolongado ante el caso.

“Fue la madre del joven quien tuvo que buscar el cuerpo de su hijo. Eso es absolutamente inaceptable”, dijo.

El concejal de En Marcha, Juan David Quintero, también se sumó al llamado a debate.

“No es posible que un niño de 16 años desaparezca en extrañas circunstancias en Bogotá y no pase absolutamente nada”, enfatizó.

Desde el Centro Democrático, la concejal Sandra Forero llamó la atención tanto al Gobierno de Bogotá como al del presidente Gustavo Petro, por la aparente falta de preocupación frente al problema del microtráfico en las ciudades del país, fenómeno que podría estar relacionado con este tipo de crímenes.

Los hechos

Harold Aroca fue asesinado en la localidad de Santa Fe, en el sector de Los Laches, luego de ser interceptado por cinco hombres, quienes serían, al parecer, los responsables de su desaparición y posterior asesinato.