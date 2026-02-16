Líderes del movimiento campesino del Cauca, durante varias horas tuvieron retenidos a funcionarios de diversas entidades públicas que se ubican en el sector del CAN en Bogotá.

Los manifestantes evitaron que los funcionarios se pudieran movilizar por la zona con total normalidad, y algunos de ellos agredieron a varios ciudadanos que exigían se les dejara salir.

#ATENCIÓN Manifestantes de las comunidades afro e indígenas que llegaron del departamento del Cauca se enfrentan a golpes con ciudadanos en el sector del CAN en Bogotá pic.twitter.com/sqBODQ3TCk — Confidencial Noticias (@confidencialcol) February 16, 2026

En el lugar hubo presencia de autoridades, al igual que unidades de diálogo del Distrito quienes establecieron un acuerdo que, finalmente, permitió la salida de estas personas hacía sus hogares tras una tensa jornada laboral.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, confirmó la salida del personal allí retenido y rechazó las vías de hecho que se presentaron durante varias horas poniendo en riesgo la integridad física de los funcionarios públicos que prestan sus servicios en el CAN.

https://twitter.com/UltimaHoraCR/status/2023539294598512834

Nota recomendada: Secretaría de Hacienda habilita alternativas para pagar los impuestos predial y de vehículos