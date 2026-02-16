Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Líderes del movimiento campesino del Cauca, durante varias horas tuvieron retenidos a funcionarios de diversas entidades públicas que se ubican en el sector del CAN en Bogotá.

Los manifestantes evitaron que los funcionarios se pudieran movilizar por la zona con total normalidad, y algunos de ellos agredieron a varios ciudadanos que exigían se les dejara salir.

En el lugar hubo presencia de autoridades, al igual que unidades de diálogo del Distrito quienes establecieron un acuerdo que, finalmente, permitió la salida de estas personas hacía sus hogares tras una tensa jornada laboral.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, confirmó la salida del personal allí retenido y rechazó las vías de hecho que se presentaron durante varias horas poniendo en riesgo la integridad física de los funcionarios públicos que prestan sus servicios en el CAN.

https://twitter.com/UltimaHoraCR/status/2023539294598512834

Nota recomendada: Secretaría de Hacienda habilita alternativas para pagar los impuestos predial y de vehículos

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Vicky Dávila y Claudia López lideraron la interacción digital por la presidencia en enero, según la IA

| Confidencial Noticias | , ,
La competencia presidencial de 2026 en Colombia muestra un desplazamiento claro del escenario tradicional hacia el entorno digital. Más allá de encuestas o eventos presenciales, el volumen de interacción en redes sociales se ha convertido en un indicador…
Siga leyendo

Los candidatos al Senado más visibles, según la IA

| Confidencial Noticias | , ,
La inteligencia artificial identifica los temas que dominan la campaña al Senado 2026 en Colombia: salud, seguridad, economía y descentralización, con los candidatos más visibles acaparando la atención mediática en los bloques de oposición y coaliciones de…
Siga leyendo

Guillermo Rojas, un militar que encontró en la educación virtual un motor para su vida

| Confidencial Noticias | ,
La historia de Guillermo Antonio Rojas Avilés, militar del Ejército Nacional de Colombia que ostenta el grado de sargento segundo, y profesional con múltiples títulos universitarios, podría leerse como una crónica de superación escrita a pulso, de esas que…
Siga leyendo

Capturan a un estadounidense integrante de una red de tráfico de armas en Colombia

| Confidencial Noticias | , ,
La Policía Nacional adelantó operativos simultáneos en Bogotá y Palmira (Valle del Cauca) entre el 5 y el 12 de febrero de 2026. La operación se hizo en coordinación con la agencia HSI (Homeland Security Investigations), la Fiscalía General de la Nación y…
Siga leyendo

Gobierno Petro dice no necesitar ayuda internacional por inundaciones

| Europa Press | ,
El Gobierno ha asegurado este viernes que «no se requiere un llamamiento internacional» ante la emergencia causada por las inundaciones y el frente frío que azotan varias regiones del país, ya que se trata de «un instrumento técnico que solo procede cuando…
Siga leyendo