Parte de una maquinaria amarilla cayó sobre un bus de TransMilenio en la noche del viernes 12 de septiembre, en plena carrera 30 (avenida NQS) con diagonal 16 sur, sentido sur-norte.

Las imágenes en las redes sociales muestran el impacto del accidente que dejó los vidrios del articulado completamente rotos, láminas que cubren la iluminación interior caídas, parte del techo destruido y varias personas heridas.

De inmediato se encendieron las alarmas y se suspendió la obra de la primera línea del metro en el sector donde ocurrió el accidente.

La Empresa Metro de Bogotá expidió un comunicado informando sobre la apertura de una investigación para determinar lo ocurrido, y el traslado de las personas heridas a un centro hospitalario para ser atendidas.

