La concejal de Bogotá por el partido Liberal, María Victoria Vargas, pidió a su bancada en el cabildo distrital, ser claros y confirmar la intención que tienen de retirarse de la coalición de apoyo a la Alcaldía de Carlos Fernando Galán.

Vargas aseguró durante la reciente sesión de la plenaria que el único miembro de su bancada que dijo que seguiría apoyando a la Administración Galán es el concejal Germán García.

«Aprovecho este espacio para solicitarle al vocero de bancada que me haga llegar el acta donde nos declaramos en independencia, salvo Germán García», afirmó la cabildante.

La cabildante reclamó además a la Administración de Carlos Fernando Galán por la demora para nombrar a quien estará al frente de la Alcaldía Local de Antonio Nariño, localidad que cumple año y medio sin alcalde local en propiedad.

Dijo también que le causa bastante curiosidad que las alcaldías locales adquieran cada una, el mismo número de motos para la Policía Metropolitana de Bogotá, con distintos precios y distintos proponentes, en lugar de unificar criterios y valores.

