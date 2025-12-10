Los habitantes de las localidades de Bosa y kennedy han reportado en las rede sociales los daños en semáforos, que según dicen, llevan varias semanas sin funcionar, un hecho que está causando problemas en la movilidad de estos sectores de Bogotá.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en la localidad de Kennedy existen 192 intersecciones semaforizadas ubicadas en Kennedy y 64 en Bosa. Sin embargo, el robo de 287 módulos y componentes esenciales ha dejado fuera de servicio 44 intersecciones clave.

Dice la entidad del Distrito que estos hechos han generado congestiones severas, maniobras peligrosas por parte de conductores y un aumento en el riesgo de siniestros viales, especialmente en horas pico.

Ante esta situación la ciudadanía en estas dos localidades pide a la Secretaría Movilidad acelerar el proceso de restablecimiento de la red semafórica, porque esto puede causar graves accidentes de tránsito.

