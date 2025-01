“Mientras unos tienen que cumplir racionamiento de agua en Bogotá, otros no”: Heidy Sánchez

La concejal de Bogotá por el Pacto Histórico, Heidy Sánchez, en entrevista para Confidencial Colombia manifestó su preocupación por las acciones que se han realizado desde la Empresa de Acueducto y Alcantarillado para hacerle frente al bajo nivel que presentan los embalses que surten agua potable a la capital del país.

Desde el punto de vista de la cabildante, no han sido suficientes, y en algunos casos según ella, “no son las adecuadas”, especialmente para las viviendas que son casas y en edificios donde no llega el agua en los momentos en que se baja la presión al suministro.

Nota recomendada: Secretaría de Gobierno confirma el acompañamiento a los 150 Misak Misak del Cauca que llegaron a Bogotá

“En los barrios que están hechos a partir de casas en lugar de conjuntos residenciales y que no cuentan con un tanque de reserva no les llega el suministro de agua en la hora que debe ser sino ocho o doce horas después, lo que hace que se pierda confianza en la medida del racionamiento. Mientras unos tienen que cumplir obligatoriamente, otros no lo están haciendo”, afirmó.

La cabildante lamentó además que la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Natasha Avendaño, haga afirmaciones asegurando que los estratos 1, 2 y 3, consumen mayor cantidad de agua que los estratos 4, 5 y 6. “Esto promueve la segregación y la discriminación”, asegura la cabildante.

Por sí le interesa: Inicia el proceso de preinscripción al programa Jóvenes con Oportunidades

Para la cabildante, la entidad no ha ejecutado campañas que ayuden a promover el ahorro de agua, y que las que viene realizando no son suficientes.

Para Heidy Sánchez, la gerente Natasha Avendaño ha inducido a errores al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sin negar que el mandatario de la capital también tiene responsabilidades como el flexibilizar la medida cuando no se había llegado al nivel suficiente para llegar a una decisión como estas, sumado al hecho de no haberle informado a la ciudadanía a tiempo la situación por la que atravesaba la ciudad.

Reviva la entrevista: