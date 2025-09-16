Ir al contenido principal

Bogotá vive una jornada de protestas que tiene como protagonistas a taxistas, motociclistas y transportadores particulares que decidieron manifestar su inconformidad por los controles ejercidos por las autoridades de tránsito en la ciudad y las condiciones de las vías, muchas de estas en mal estado por cuenta de la cantidad de obras, entre ellas la de la primera línea del metro.

Uno de los voceros de esta protesta es el concejal Julián Forero, quien dice defender a los conductores de motos y quien participa de la manifestación desde muy temprano, aun cuando se supone estaba en la sesión virtual del Concejo de Bogotá.

Los manifestantes han bloqueado vías como la Av. NQS a la altura de la Av. Américas afectando a miles de ciudadanos que se desplazan a sus lugares de trabajo, estudio o por alguna diligencia.

En medio de la protesta un camión llegó hasta el sector de Álamos en donde lo esperaba un grupo de moteros quienes instalaron cientos de cascos que llevaba el vehículo en su interior, taponando la vía., impidiendo el paso vehícular.

En medio de la protesta el concejal Julián Forero la emprendió con un periodista de City Noticias, y en otro punto, los marchantes expulsaron de la manifestación al precandido presidencial Santiago Botero, quien quiso hacerse partícipe.

Al cierre de esta nota se presentan afectaciones al libre tránsito en la Av. Agoberto Mejía con Av. Bosa y en la Av. Boyacá con calle 80.

